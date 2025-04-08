Глава Катайского округа Глеб Морозов подвергся критике со стороны властей Курганской области по итогам выезда правительственной комиссии. Основные претензии были связаны с неудовлетворительным состоянием дорожной сети, а также с ненадлежащей организацией работы с подрядчиками, выполнявшими благоустройство и ремонт объектов. Об этом сообщают власти региона.
«Мы проехали площадки, на которых велись работы, и отметили неудовлетворительное состояние отдельных элементов. Поставлена задача своевременно обратиться к подрядным организациям и устранить все дефекты до конца апреля», — сообщил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Анатолий Воробьев в telegram-канале «Курганская область официально». Он отметил, что округе плохо организована претензионная работа с компаниями, которые выполняли строительно-монтажные работы. По словам чиновника, многие объекты, благоустроенные в рамках программы «Комфортная городская среда», уже требуют ремонта, но местные власти не предпринимают необходимых действий.
Кроме того, у властей региона возникли вопросы к организации содержания дорог и общественных пространств. Этот вопрос также планируют решать совместно с муниципалитетом. Напомним, правительственная комиссия работает в муниципальных образованиях по поручению губернатора Вадима Шумкова. Ранее аналогичная проверка прошла в Шадринске.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков вновь выразил недовольство работой администрации Шадринска по уборке дворовых территорий. В своем telegram-канале он отметил, что остаются серьезные претензии к качеству уборки и наличию свалок. Шумков поручил наладить работу, чтобы Шадринск был чистым.
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