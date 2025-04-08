С 1 апреля в Курганской области начнут работать специальные пожарные патрули

В муниципальных образованиях Курганской области с 1 апреля начнут действовать специальные патрульные группы, созданные для предупреждения природных пожаров. Они будут оснащены шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями. Об этом сообщают власти региона.
«С 1 апреля в муниципальных образованиях Курганской области начнут работать специальные патрульные группы, оснащенные шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями», — говорится telegram-канале «Курганская область официально». Отмечается, что всего сформировано 1257 таких групп. Их задача — патрулировать населённые пункты, садоводческие товарищества и прилегающие к ним территории. Специалисты проведут разъяснительную работу с жителями, а при необходимости оперативно ликвидируют возгорания на начальной стадии.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области в 2025 году увеличили финансирование противопожарных мер на 60 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели выделялось 60 миллионов от правительства и столько же от местных органов самоуправления. В этом году общая сумма составит 90 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».