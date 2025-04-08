08 апреля 2025

С 1 апреля в Курганской области начнут работать специальные пожарные патрули

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего сформировано 1257 групп для тушения пожаров в Курганской области
Всего сформировано 1257 групп для тушения пожаров в Курганской области Фото:
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В муниципальных образованиях Курганской области с 1 апреля начнут действовать специальные патрульные группы, созданные для предупреждения природных пожаров. Они будут оснащены шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями. Об этом сообщают власти региона.

«С 1 апреля в муниципальных образованиях Курганской области начнут работать специальные патрульные группы, оснащенные шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями», — говорится telegram-канале «Курганская область официально». Отмечается, что всего сформировано 1257 таких групп. Их задача — патрулировать населённые пункты, садоводческие товарищества и прилегающие к ним территории. Специалисты проведут разъяснительную работу с жителями, а при необходимости оперативно ликвидируют возгорания на начальной стадии.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области в 2025 году увеличили финансирование противопожарных мер на 60 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели выделялось 60 миллионов от правительства и столько же от местных органов самоуправления. В этом году общая сумма составит 90 миллионов рублей.

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В муниципальных образованиях Курганской области с 1 апреля начнут действовать специальные патрульные группы, созданные для предупреждения природных пожаров. Они будут оснащены шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями. Об этом сообщают власти региона. «С 1 апреля в муниципальных образованиях Курганской области начнут работать специальные патрульные группы, оснащенные шанцевым инструментом и ранцевыми огнетушителями», — говорится telegram-канале «Курганская область официально». Отмечается, что всего сформировано 1257 таких групп. Их задача — патрулировать населённые пункты, садоводческие товарищества и прилегающие к ним территории. Специалисты проведут разъяснительную работу с жителями, а при необходимости оперативно ликвидируют возгорания на начальной стадии. Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области в 2025 году увеличили финансирование противопожарных мер на 60 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели выделялось 60 миллионов от правительства и столько же от местных органов самоуправления. В этом году общая сумма составит 90 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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