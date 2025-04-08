08 апреля 2025

Бесплатный мост и новый проект для участников СВО: главное за 31 марта в Кургане

В Курганской области создадут банк вакансий для ветеранов спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганским участникам СВО помогут с поиском работы
Курганским участникам СВО помогут с поиском работы Фото:
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Главное за день в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал новый проект для ветеранов СВО, которые вернулись с фронта. Для военнослужащих спецоперации разрабатывают создание единого банка вакансий. Об этом глава региона сообщил в ходе доклада на Совете при полномочном представителе президента РФ Артеме Жоге в формате видеоконференцсвязи. 

Платный мост станет бесплатным

Разрушенная весной 2024 года переправа в Притобольного округе после восстановления перейдет в собственность муниципалитета. Проезд по мосту, по которому ранее частник взимал плату, станет для водителей бесплатным. Ремонт моста на себя взял агрохолдинг «Кургансемена». Строительными работами занимается тюменская компания «Мостострой-11». Открыть переправу хотят 9 мая. 

Лесопромышленники пойдут под суд

Руководители нескольких лесозаготовительных курганских компаний будут судить по обвинению в организации мошеннической схемы. По информации источников URA.RU, дело касается исполнения договоров на поставку продукции для одного из предприятий оборонной промышленности. Предпринимателей обвиняют в поставках древесины, несоответствовавшей заявленным в контракте качественным характеристикам. В рамках этого дела фигурируют три человека. Финансовый ущерб от их действий оценивается в десятки миллионов рублей. Обвиняемым грозят крупные штрафы или ограничение свободы до двух лет.

Вода зашла на набережную Тобола

В Кургане частично подтопило набережную Тобола в районе Троицкого собора. Вода зашла на первый ярус. Поднявшийся уровень воды в реке привлек еще больше рыбаков на дамбу. По данным на утро 31 марта, фактический показатель Тобола на курганском гидропосте составляет чуть более трех метров. При этом синоптики в это половодье отмечают, что вода в реке не поднимается выше 500 сантиметров.

Новый ТЦ на месте заброшек

Курганский предприниматель и помощник депутата Госдумы РФ на общественных началах Дмитрий Лихачев построил в Куртамыше торговый центр на месте снесенных заброшенных домов. Жильцам ветхого жилья он купил новые квартиру и дом. Открытие ТЦ посетили глава муниципалитета Андрей Гвоздев и депутат облдумы Александр Обласов. В новом здании торгового центра расположилась федеральная торговая сеть. Ожидается заход еще нескольких местных арендаторов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал новый проект для ветеранов СВО, которые вернулись с фронта. Для военнослужащих спецоперации разрабатывают создание единого банка вакансий. Об этом глава региона сообщил в ходе доклада на Совете при полномочном представителе президента РФ Артеме Жоге в формате видеоконференцсвязи.  Платный мост станет бесплатным Разрушенная весной 2024 года переправа в Притобольного округе после восстановления перейдет в собственность муниципалитета. Проезд по мосту, по которому ранее частник взимал плату, станет для водителей бесплатным. Ремонт моста на себя взял агрохолдинг «Кургансемена». Строительными работами занимается тюменская компания «Мостострой-11». Открыть переправу хотят 9 мая.  Лесопромышленники пойдут под суд Руководители нескольких лесозаготовительных курганских компаний будут судить по обвинению в организации мошеннической схемы. По информации источников URA.RU, дело касается исполнения договоров на поставку продукции для одного из предприятий оборонной промышленности. Предпринимателей обвиняют в поставках древесины, несоответствовавшей заявленным в контракте качественным характеристикам. В рамках этого дела фигурируют три человека. Финансовый ущерб от их действий оценивается в десятки миллионов рублей. Обвиняемым грозят крупные штрафы или ограничение свободы до двух лет. Вода зашла на набережную Тобола В Кургане частично подтопило набережную Тобола в районе Троицкого собора. Вода зашла на первый ярус. Поднявшийся уровень воды в реке привлек еще больше рыбаков на дамбу. По данным на утро 31 марта, фактический показатель Тобола на курганском гидропосте составляет чуть более трех метров. При этом синоптики в это половодье отмечают, что вода в реке не поднимается выше 500 сантиметров. Новый ТЦ на месте заброшек Курганский предприниматель и помощник депутата Госдумы РФ на общественных началах Дмитрий Лихачев построил в Куртамыше торговый центр на месте снесенных заброшенных домов. Жильцам ветхого жилья он купил новые квартиру и дом. Открытие ТЦ посетили глава муниципалитета Андрей Гвоздев и депутат облдумы Александр Обласов. В новом здании торгового центра расположилась федеральная торговая сеть. Ожидается заход еще нескольких местных арендаторов.
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