По следам Макаренко: какие технологии гениального педагога используют курганские учителя

В школах Курганской области для воспитания детей применяют методы Антона Макаренко — одного из основоположников российской педагогики, сумевшего перевоспитать трудных подростков. Учителя облекают основные принципы в современные формы работы. В годовщину смерти Макаренко 1 апреля URA.RU выяснило отношение учителей к его наследию, и как Курган связан с именем педагога-новатора.
Инициатива детей и труд
Директор школы №5 города Шадринска Ирина Гизатова отметила, что Макаренко разделял учебу и труд. «Принцип формирования коллектива через коллектив у нас воплощается в коллегии учеников. Дети понимают, что приходят в школу не просто получить знания, они здесь хозяева. Это меняет отношение к образовательному учреждению», — говорит директор.
Гизатова считает, что для детей важно формирование общности. Педагоги вместе с детьми на равных решают задачи. «Сейчас социальные проекты часто придумывают взрослые. Мы работает по-другому, наши проекты идут от инициативы детей. Ребята не просто проявляют инициативу, а полностью планируют мероприятие. У нас есть проект „Перемены с пользой“, в котором старшие ученики для младших проводят перемены. Проект получил грант. Школьники проводят для малышей „Научные перемены“, „Игровые перемены“. Макаренко говорил, что нельзя у детей забирать игру. Наши педагоги тоже учатся играть с детьми, это достаточно сложно», — говорит директор школы.
Восьмиклассники в школе взяли кураторство над воспитанниками детсадов, организуют конкурсы для малышей по моделированию и конструированию. «Мальчики сами договорились с педагогами, организовали турнир среди малышей и привлекли родителей. Это была их социальная инициатива. Такие мероприятия они проводят раз в месяц», — отмечает директор.
В школе вернули дежурство, наводят порядок в классах и на закрепленных территориях. Это почетная обязанность, так как «чисто не там, где убирают, а где не мусорят». К лету формируются два трудовых отряда для подростков в возрасте от 14 лет. Мальчики будут облагораживать территорию вокруг образовательного центра. Девочки прошли подготовку в школе вожатых, летом будут работать помощниками вожатых в школьном лагере.
Воспитание через коллектив
«Мы всей командой собираемся для воплощения проекта. Дети и взрослые всегда готовы друг другу помочь, поддержать. 28 марта мы провели большое межрегиональное мероприятие в школе „Личный бренд педагога: карьера, развитие, перспектива“. Мы его разрабатывали вместе, взрослые и дети. Ребята принимали активное участие, как волонтеры: составляли развлекательную программу, проводили экскурсию по образовательному центру для гостей. Прекрасно справились», — рассказала Гизатова.
Директор надеется, что шадринские работодатели проявят интерес к организации производственных практик для школьников. «Макаренко об этом говорил, и наш опыт показал, что ребята должны пробовать себя в реальном деле. Лично я работала на фабрике, когда училась и пробовала, мое это или нет. Работодатели об этом говорят, надеюсь, что будет возможность ребятам пробовать себя на производствах. Ребята этого хотят, им не хватает труда. Думаю, что трудовые практики для школьников — это будет лучшая профессиональная ориентация», — считает Гизатова.
Директор школы №10 Шадринска Людмила Коромыслова рассказала, что в школе примеряют методы Макаренко частично. В основном, это трудовое воспитание и наставничество со стороны педагогов и классных руководителей. Методику Макаренко используют в Введенской, Иковской, Новосидоровской школах. Также классные руководители применяют методы в Кетовской, Менщиковской школах, некоторых детских садах.
Школьные сады, огороды, чаепития
Учитель одной из сельских школ Курганской области призналась, что принципы воспитания по Макаренко очень ценятся в учреждении. «У нашей школы очень сильные трудовые традиции. Мы до сих пор, несмотря ни на что, держим огород, у нас большой сад. Это — наша гордость. Работы проводим совместными усилиями детей, учителей, работников школы», — отмечает собеседница.
Педагог заметила результат такого подхода к воспитанию. «Довольно часто общаюсь с коллегами из других школ. Понимаю, что у нас дети очень отличаются от учеников других школ. Даже самые хулиганы в разы добрее многих городских ребятишек. Мне кажется, „секрет“ этого кроется в особой воспитательной среде, которую создает педагогический коллектив — отношения строятся на взаимном уважении, взаимоподдержке. У нас сильный упор на воспитание коллективизма. При этом мы стараемся понимать и принимать ребенка, как формирующуюся личность», — отмечает она.
«Еще интересной особенностью школы, где я работаю, является стремление к результату, а не к красивым отчетам. Мои коллеги не любят привлекать к себе внимание, не любят публичные выступления, не любят хвалиться достижениями. Но они спокойно задержатся на работе, чтоб поговорить по душам с детьми, дополнительно поработать, пообщаться со школьниками, почаепитничать с классом. Я думаю, что в нашей области много замечательных педагогов, которые придерживаются педагогики Макаренко», — делится учитель.
Улица Макаренко в Кургане
В Кургане, как и во многих российских городах, есть улица Макаренко. Расположена она в Восточном микрорайоне, в частном секторе. Улица появилась во второй половине 50-х годов прошлого века. «Название улице было присвоено, скорее всего, согласно списку известных деятелей безотносительно к городу. В Восточном есть улицы художников, врачей, известных деятелей, никак не связанных с Курганом», — говорит курганский историк, экскурсовод Алексей Дедов.
Вместе с тем, Курган косвенно связан с семьей педагога и писателя Макаренко. Уроженец Кургана поэт Сергей Васильев был супругом Олимпиады Макаренко — племянницы Антона Макаренко.
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