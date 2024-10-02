В России запретили принимать ставки от детей и должников по алиментам

02 октября 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Госдума запретила принимать ставки от детей и должников по алиментам Фото: Размик Закарян © URA.RU Госдума одобрила новые ограничения для букмекеров и тотализаторов, запретив принимать ставки от несовершеннолетних и должников под запретом. Законопроект успешно прошел первое чтение на пленарном заседании 2 октября. «Этот закон защитит наиболее уязвимые слои населения от возможных финансовых рисков и последствий участия в азартных играх», — указали авторы документа в пояснительной записке. Он запрещает букмекерам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, лиц с ограниченной дееспособностью и должников по алиментам. Кроме того, организаторы азартных игр получат право выдворять посетителей за нарушение правил и законодательства РФ. Это дополнительная мера, направленная на усиление контроля за игорным бизнесом, объяснили авторы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума одобрила новые ограничения для букмекеров и тотализаторов, запретив принимать ставки от несовершеннолетних и должников под запретом. Законопроект успешно прошел первое чтение на пленарном заседании 2 октября. «Этот закон защитит наиболее уязвимые слои населения от возможных финансовых рисков и последствий участия в азартных играх», — указали авторы документа в пояснительной записке. Он запрещает букмекерам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, лиц с ограниченной дееспособностью и должников по алиментам. Кроме того, организаторы азартных игр получат право выдворять посетителей за нарушение правил и законодательства РФ. Это дополнительная мера, направленная на усиление контроля за игорным бизнесом, объяснили авторы.