В России запретили принимать ставки от детей и должников по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечеринка в честь дня рождения центра красноречия Ксении Телешовой. Екатеринбург, казино, игра, фишка, азартные, ставка
Госдума запретила принимать ставки от детей и должников по алиментам Фото:

Госдума одобрила новые ограничения для букмекеров и тотализаторов, запретив принимать ставки от несовершеннолетних и должников под запретом. Законопроект успешно прошел первое чтение на пленарном заседании 2 октября.

«Этот закон защитит наиболее уязвимые слои населения от возможных финансовых рисков и последствий участия в азартных играх», — указали авторы документа в пояснительной записке. Он запрещает букмекерам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, лиц с ограниченной дееспособностью и должников по алиментам.

Кроме того, организаторы азартных игр получат право выдворять посетителей за нарушение правил и законодательства РФ. Это дополнительная мера, направленная на усиление контроля за игорным бизнесом, объяснили авторы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума одобрила новые ограничения для букмекеров и тотализаторов, запретив принимать ставки от несовершеннолетних и должников под запретом. Законопроект успешно прошел первое чтение на пленарном заседании 2 октября. «Этот закон защитит наиболее уязвимые слои населения от возможных финансовых рисков и последствий участия в азартных играх», — указали авторы документа в пояснительной записке. Он запрещает букмекерам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, лиц с ограниченной дееспособностью и должников по алиментам. Кроме того, организаторы азартных игр получат право выдворять посетителей за нарушение правил и законодательства РФ. Это дополнительная мера, направленная на усиление контроля за игорным бизнесом, объяснили авторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...