В России запретили принимать ставки от детей и должников по алиментам

Госдума одобрила новые ограничения для букмекеров и тотализаторов, запретив принимать ставки от несовершеннолетних и должников под запретом. Законопроект успешно прошел первое чтение на пленарном заседании 2 октября.
«Этот закон защитит наиболее уязвимые слои населения от возможных финансовых рисков и последствий участия в азартных играх», — указали авторы документа в пояснительной записке. Он запрещает букмекерам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, лиц с ограниченной дееспособностью и должников по алиментам.
Кроме того, организаторы азартных игр получат право выдворять посетителей за нарушение правил и законодательства РФ. Это дополнительная мера, направленная на усиление контроля за игорным бизнесом, объяснили авторы.
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