Нутрициолог раскрыла надежные методы, которые избавят от похмелья

Нутрициолог Сирош: чередование воды и алкоголя позволит избежать похмелья
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Труп самоубийцы во дворе дома № 40 на улице Металлургов. Екатеринбург, скамейка, лавочка, алкоголь, газированная вода, коньяк, спиртное, бутылка коньяка
Нутрициолог посоветовала во избежание тяжелого похмелья чередовать обычную воду с алкоголем Фото:

Нутрициолог посоветовала россиянам совмещать алкоголь с водой для снижения тяжести похмелья. Также снизить неприятные последствия от распития алкоголя поможет ацетил цистеин. Такой совет дала специалист в области правильного питания Мария Сирош.

«Стакан воды после каждого алкогольного напитка дает возможность человеку выпить все-таки меньше. Поэтому тяжесть похмелья будет меньше. Ну и стыдно не будет на следующее утро», — объяснила Мария Сирош в разговоре с Пятым каналом. Она также посоветовала повысить уровень глутатиона в организме перед застольем. Именно это вещество перерабатывает алкоголь, а повысить его можно при помощи. Также она посоветовала повысить уровень электролитов в крови для снижения неприятных последствий. Это можно сделать, например, выпив соленую воду, уточнила Нутрициолог. Чай с имбирем и углеводная пища также могут помочь быстрее избавиться от похмелья.

Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжелла Толмасова рекомендовала после праздничного переедания и употребления алкоголя перейти на диету, обогащенную витаминами и микроэлементами. Кроме того, она посоветовала увеличить объем и интенсивность физических упражнений.

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Нутрициолог посоветовала россиянам совмещать алкоголь с водой для снижения тяжести похмелья. Также снизить неприятные последствия от распития алкоголя поможет ацетил цистеин. Такой совет дала специалист в области правильного питания Мария Сирош. «Стакан воды после каждого алкогольного напитка дает возможность человеку выпить все-таки меньше. Поэтому тяжесть похмелья будет меньше. Ну и стыдно не будет на следующее утро», — объяснила Мария Сирош в разговоре с Пятым каналом. Она также посоветовала повысить уровень глутатиона в организме перед застольем. Именно это вещество перерабатывает алкоголь, а повысить его можно при помощи. Также она посоветовала повысить уровень электролитов в крови для снижения неприятных последствий. Это можно сделать, например, выпив соленую воду, уточнила Нутрициолог. Чай с имбирем и углеводная пища также могут помочь быстрее избавиться от похмелья. Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжелла Толмасова рекомендовала после праздничного переедания и употребления алкоголя перейти на диету, обогащенную витаминами и микроэлементами. Кроме того, она посоветовала увеличить объем и интенсивность физических упражнений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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