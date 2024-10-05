Нутрициолог раскрыла надежные методы, которые избавят от похмелья

Нутрициолог посоветовала россиянам совмещать алкоголь с водой для снижения тяжести похмелья. Также снизить неприятные последствия от распития алкоголя поможет ацетил цистеин. Такой совет дала специалист в области правильного питания Мария Сирош.
«Стакан воды после каждого алкогольного напитка дает возможность человеку выпить все-таки меньше. Поэтому тяжесть похмелья будет меньше. Ну и стыдно не будет на следующее утро», — объяснила Мария Сирош в разговоре с Пятым каналом. Она также посоветовала повысить уровень глутатиона в организме перед застольем. Именно это вещество перерабатывает алкоголь, а повысить его можно при помощи. Также она посоветовала повысить уровень электролитов в крови для снижения неприятных последствий. Это можно сделать, например, выпив соленую воду, уточнила Нутрициолог. Чай с имбирем и углеводная пища также могут помочь быстрее избавиться от похмелья.
Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжелла Толмасова рекомендовала после праздничного переедания и употребления алкоголя перейти на диету, обогащенную витаминами и микроэлементами. Кроме того, она посоветовала увеличить объем и интенсивность физических упражнений.
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Нутрициолог посоветовала россиянам совмещать алкоголь с водой для снижения тяжести похмелья. Также снизить неприятные последствия от распития алкоголя поможет ацетил цистеин. Такой совет дала специалист в области правильного питания Мария Сирош. «Стакан воды после каждого алкогольного напитка дает возможность человеку выпить все-таки меньше. Поэтому тяжесть похмелья будет меньше. Ну и стыдно не будет на следующее утро», — объяснила Мария Сирош в разговоре с Пятым каналом. Она также посоветовала повысить уровень глутатиона в организме перед застольем. Именно это вещество перерабатывает алкоголь, а повысить его можно при помощи. Также она посоветовала повысить уровень электролитов в крови для снижения неприятных последствий. Это можно сделать, например, выпив соленую воду, уточнила Нутрициолог. Чай с имбирем и углеводная пища также могут помочь быстрее избавиться от похмелья. Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжелла Толмасова рекомендовала после праздничного переедания и употребления алкоголя перейти на диету, обогащенную витаминами и микроэлементами. Кроме того, она посоветовала увеличить объем и интенсивность физических упражнений.