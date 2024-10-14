14 октября 2024

Пермский пятизвездочный отель Radisson готовится к открытию

© Служба новостей «URA.RU»
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В номерах отеля завершена отделка
В номерах отеля завершена отделка Фото:

Компания-застройщик «Проспект-Пермь» готовится получить заключение о соответствии здания нового пятизвездочного отеля Radisson проектным документам. Объект практически готов к открытию в центре краевой столицы.

«Заключение о соответствии здания гарантирует безопасную эксплуатацию объекта. Поэтому к процессу все стороны — и проверяющие, и заказчик, — относятся скрупулезно», — сообщил Business Class.

Отель Radisson рассчитан на 156 номеров. На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. Гостиница входит в состав многофункционального центра «Эспланада».

Ранее объект проинспектировал глава Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что в отеле уже проведены работы по благоустройству прилегающей территории и завершена отделка номерного фонда. Часть помещений находится в стадии предчистовой отделки.

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Компания-застройщик «Проспект-Пермь» готовится получить заключение о соответствии здания нового пятизвездочного отеля Radisson проектным документам. Объект практически готов к открытию в центре краевой столицы. «Заключение о соответствии здания гарантирует безопасную эксплуатацию объекта. Поэтому к процессу все стороны — и проверяющие, и заказчик, — относятся скрупулезно», — сообщил Business Class. Отель Radisson рассчитан на 156 номеров. На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. Гостиница входит в состав многофункционального центра «Эспланада». Ранее объект проинспектировал глава Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что в отеле уже проведены работы по благоустройству прилегающей территории и завершена отделка номерного фонда. Часть помещений находится в стадии предчистовой отделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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