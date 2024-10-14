Пермский пятизвездочный отель Radisson готовится к открытию

Компания-застройщик «Проспект-Пермь» готовится получить заключение о соответствии здания нового пятизвездочного отеля Radisson проектным документам. Объект практически готов к открытию в центре краевой столицы.
«Заключение о соответствии здания гарантирует безопасную эксплуатацию объекта. Поэтому к процессу все стороны — и проверяющие, и заказчик, — относятся скрупулезно», — сообщил Business Class.
Отель Radisson рассчитан на 156 номеров. На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. Гостиница входит в состав многофункционального центра «Эспланада».
Ранее объект проинспектировал глава Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что в отеле уже проведены работы по благоустройству прилегающей территории и завершена отделка номерного фонда. Часть помещений находится в стадии предчистовой отделки.
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