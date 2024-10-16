Власти Кургана изменили требования к помощникам депутата после скандала

В Кургане ввели новые требования для помощников депутатов. Согласно нововведениям, помощником депутата не может быть лицо с судимостью или статусом иноагента. О новых требованиях сообщили на комиссии по депутатской этике, передает корреспондент URA.RU.
По одной из версий, вероятной причиной изменений могло стать обсуждение скандала, который устроил один из помощников, требуя продать ему алкоголь без очереди под видом депутатского задания. По другой версии, нововведения связаны с приведением норм закона в соответствии с требованиями ФЗ. «Одобрены изменения, которые предлагается внести в положение о помощниках депутатов гордумы. В частности, уточняется, что помощником депутата не может быть человек, имеющий судимость и статус иностранного агента», — председатель комиссии Татьяна Федорова. Речь шла о тех помощниках, которые работают на общественных началах, то есть бесплатно.
Также необходимо предоставление справки о наличии или отсутствии судимости для оформления помощника. В дополнение к основным изменениям, в список причин для досрочного прекращения полномочий помощника включены такие пункты, как выезд за пределы страны на постоянное место жительства, прекращение гражданства РФ или вступление в силу обвинительного приговора суда. Изменения ожидаются к введению после официального утверждения в городской думе, что позволит обеспечить более прозрачное и ответственное управление.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане обсуждают скандал, в который попал помощник одного из депутатов. Якобы он пришел в магазин и пытался купить алкоголь вне очереди, при этом демонстрируя свое удостоверение.
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