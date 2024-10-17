Жену Гозмана* посадили под домашний арест

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В отношении Марины Егоровой было возбуждено уголовное дело
В отношении Марины Егоровой было возбуждено уголовное дело Фото:

Московский городской суд отправил под домашний арест супругу президента общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) Марину Егорову за контрабанду культурных ценностей. Ей может грозить лишение свободы до семи лет.

«Жену иноагента Леонида Гозмана Марину Егорову посадили под домашний арест», — передает корреспондент RT из зала суда. По данным источника, Егоровой инкриминируется участие в организованной группе, занимавшейся незаконным вывозом антиквариата и ценных предметов из России в Италию. По информации журналиста, Леонид Гозман также являлся одним из организаторов этой схемы.

В случае доказательства вины всем участникам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы. Следствие продолжает расследование обстоятельств дела, чтобы установить все детали противоправной деятельности и возможную причастность других лиц к контрабанде.

В июле Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил Гозмана к 8,6 года колонии общего режима. Ему также на четыре года ограничен доступ к пользованию интернета. Он обвиняется о статье о распространении фейков о ВС РФ.

* Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ

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Московский городской суд отправил под домашний арест супругу президента общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) Марину Егорову за контрабанду культурных ценностей. Ей может грозить лишение свободы до семи лет. «Жену иноагента Леонида Гозмана Марину Егорову посадили под домашний арест», — передает корреспондент RT из зала суда. По данным источника, Егоровой инкриминируется участие в организованной группе, занимавшейся незаконным вывозом антиквариата и ценных предметов из России в Италию. По информации журналиста, Леонид Гозман также являлся одним из организаторов этой схемы. В случае доказательства вины всем участникам уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы. Следствие продолжает расследование обстоятельств дела, чтобы установить все детали противоправной деятельности и возможную причастность других лиц к контрабанде. В июле Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил Гозмана к 8,6 года колонии общего режима. Ему также на четыре года ограничен доступ к пользованию интернета. Он обвиняется о статье о распространении фейков о ВС РФ. * Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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