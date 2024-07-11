11 июля 2024

Политика Гозмана* заочно приговорили к 8,5 годам колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум-2018, третий день. Москва, гозман леонид
Гозман* приговорен к более восьми годам колонии общего режима Фото:

Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил президента общественного движения «Союз правых сил», оппозиционера Леонида Гозмана* (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) к 8,6 года колонии общего режима. Ему также на четыре года ограничен доступ к пользованию интернета. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“», — говорится в telegram-канале судов. Пользоваться интернетом и другими ресурсами оппозиционеру запрещено на четыре года. Он обвиняется о статье о распространении фейков о ВС РФ.

Отмечается, что срок отбытия уголовного наказания в виде лишения свободы Леонида Гозмана начинается с момента его экстрадиции на территорию РФ или с момента его задержания в пределах страны. Все будет зависеть от обстоятельств.

Ранее следственные органы обратились с ходатайством о заочном аресте Леонида Гозмана, экс-советника бывшего руководителя корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Основанием для ареста стали обвинения в распространении недостоверной информации о действиях российской армии. Оппозиционер до этого уже сталкивался с административными арестами. В прошлом году он был задержан и отбывал наказание в специальном приемнике. Причиной ареста послужило его публичное сравнение СССР с нацистской Германией.

* Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ

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Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил президента общественного движения «Союз правых сил», оппозиционера Леонида Гозмана* (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) к 8,6 года колонии общего режима. Ему также на четыре года ограничен доступ к пользованию интернета. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“», — говорится в telegram-канале судов. Пользоваться интернетом и другими ресурсами оппозиционеру запрещено на четыре года. Он обвиняется о статье о распространении фейков о ВС РФ. Отмечается, что срок отбытия уголовного наказания в виде лишения свободы Леонида Гозмана начинается с момента его экстрадиции на территорию РФ или с момента его задержания в пределах страны. Все будет зависеть от обстоятельств. Ранее следственные органы обратились с ходатайством о заочном аресте Леонида Гозмана, экс-советника бывшего руководителя корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Основанием для ареста стали обвинения в распространении недостоверной информации о действиях российской армии. Оппозиционер до этого уже сталкивался с административными арестами. В прошлом году он был задержан и отбывал наказание в специальном приемнике. Причиной ареста послужило его публичное сравнение СССР с нацистской Германией. * Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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