МО: в Тверской области испытают ядерное оружие «Ярс»

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Минобороны РФ сообщило об учениях со стратегическими "Ярсами" в Тверской области
Минобороны РФ сообщило об учениях со стратегическими "Ярсами" в Тверской области Фото:

Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начала проверку Бологовского ракетного соединения в Тверской области. В рамках этих мероприятий будет отработан вывод ракетных комплексов «Ярс» на полевые позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Стратегические ракетчики отработают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», — говорится в сообщении МО. Основу группировки РВСН составляют ракеты «Ярс», которые способны поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров и оснащены продвинутой разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Ключевым элементом проверки станет противодействие потенциальным угрозам, в том числе со стороны средств воздушного нападения и диверсионно-разведывательных групп. Основными целями являются оценка текущего состояния дел и эффективности работы командования, а также анализ боевого дежурства на командных пунктах и пунктах управления как всего соединения, так и отдельных частей РВСН.

Стратегический ракетный комплекс PC-24 «Ярс» является составной частью ядерной триады России. Его точные характеристики остаются под секретом, однако открытая информация подтверждает, что это оружие является основой стратегических сил страны. Этот мобильный комплекс способен выполнять задачи в любых климатических условиях и на различных географических широтах.

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Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начала проверку Бологовского ракетного соединения в Тверской области. В рамках этих мероприятий будет отработан вывод ракетных комплексов «Ярс» на полевые позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Стратегические ракетчики отработают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», — говорится в сообщении МО. Основу группировки РВСН составляют ракеты «Ярс», которые способны поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров и оснащены продвинутой разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками. Ключевым элементом проверки станет противодействие потенциальным угрозам, в том числе со стороны средств воздушного нападения и диверсионно-разведывательных групп. Основными целями являются оценка текущего состояния дел и эффективности работы командования, а также анализ боевого дежурства на командных пунктах и пунктах управления как всего соединения, так и отдельных частей РВСН. Стратегический ракетный комплекс PC-24 «Ярс» является составной частью ядерной триады России. Его точные характеристики остаются под секретом, однако открытая информация подтверждает, что это оружие является основой стратегических сил страны. Этот мобильный комплекс способен выполнять задачи в любых климатических условиях и на различных географических широтах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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