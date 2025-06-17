Какие праздники отмечают 18 июня 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В эту среду, 18 июня 2025, отмечаются как важные социальные даты, такие как день гастрономии и день гордости за достижения людей с аутизмом, так и полушутливые, вроде дня пикника. Верующие чтят память священномученика Дорофея, а в народе празднуется Дорофеев день. 18 июня родились одна из дочерей Николая II и Изабелла Росселини. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 18 июня 2025
Международный день пикника
С наступлением теплых дней приходит время для особого праздника — Международного дня пикника, который отмечается 18 июня. Это прекрасная возможность вырваться из городской суеты и насладиться свежим воздухом в компании близких.
Пикник (от франц. piquer — «клевать/кусать», а nique — «что-то незначительное») — это особый формат отдыха под открытым небом, который может проходить в парке, лесу или у водоема.
Формат может быть разным: от романтического свидания до семейного праздника, от активного барбекю до спокойного уединения.
Традиция пикников зародилась во Франции в XVII веке, когда появились совместные трапезы на природе. Изначально это были аристократические посиделки, но со временем они стали доступны всем. В разных странах сложились свои обычаи: в США пикники сопровождают праздники, а в Японии популярен ханами — отдых под цветущей сакурой.
Главное в современном языке — не место проведения, а атмосфера свободы и радости. Даже городской балкон можно превратить в место для пикника, если создать правильное настроение и пригласить близких друзей.
Международный день суши
18 июня празднуется Международный день суши — торжество в честь популярного и любимого многими блюда японской кухни. Праздник появился в 2009 году благодаря американскому шеф-повару Крису ДеМесса.
Слово «суши» (или «суси») с японского переводится как «кислый рис». В древности это была закуска из ферментированного риса с рыбой для длительного хранения.
Основа современных суши: специальный рис с соевым соусом и различные начинки. Классика — нигири (кусочек рыбы на рисе). За пределами Японии особенно популярны роллы (макидзуси) – рулетики из нори, нарезанные на 6-8 частей.
Вегетарианские варианты также популярны — они могут содержать огурцы, авокадо и другие овощи. Важно отметить, что суши — это не только про еду, но и про особую философию питания, эстетику и ритуал употребления.
Этот день играет важную роль в развитии межкультурного диалога. Праздник не только популяризирует японскую кухню, но и служит мостиком между различными кулинарными традициями народов мира. Благодаря ему уникальные рецепты, секреты приготовления и особенности подачи суши передаются от мастеров к ученикам, сохраняя аутентичность блюда.
Международный день паники
18 июня отмечается оригинальный праздник — Международный день паники. Изначально он отмечался 9 марта в США, а с 2017 года его начали праздновать и в России, и в других странах мира.
Паника — это серьезное психическое состояние, способное вызывать неконтролируемые поступки и действия. В чрезвычайных ситуациях массовый страх порождает новые проблемы, последствия которых порой оказываются страшнее первоначальных причин.
Основная цель этого дня — дать возможность «выпустить пар» и не позволять стрессовым факторам накапливаться в сознании. Психологи утверждают, что можно позволить себе переживать страхи, начиная от глобальных проблем и заканчивая личными переживаниями.
Инициатива создания дня принадлежит американским психологам, заметившим, что большинство людей ежедневно испытывают тревожные состояния. Хотя праздник не имеет официального статуса, его популярность растет, особенно в интернете, где люди делятся способами борьбы с паникой.
Всемирный день гармонии
Ежегодно 18 июня отмечается еще один праздник, связанный с психическим состоянием человека. Всемирный день гармонии — праздник, посвященный стремлению к совершенству и внутреннему балансу. Гармония — целая философия жизни.
Гармоничный человек чувствует себя счастливым, находит баланс между работой и отдыхом, между мечтами и реальностью, между собой и окружающим миром.
Суть праздника заключается в том, что каждый может внести свой вклад в создание мировой гармонии простыми действиями: включить любимую музыку, найти момент тишины, улыбнуться незнакомцу, совершить добрый поступок или помочь другому человеку.
Путь к гармонии начинается с малого. Важно не только ценить внешнюю красоту, но и стремиться к внутренней глубине, находить целостность в мире вокруг себя. В этот день особенно подчеркивается, что каждый может приблизиться к своей истинной гармонии через позитивные действия и добрые намерения.
День устойчивой гастрономии
Праздник был официально учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН 21 декабря 2016 года. Именно тогда 18 июня получило статус международного праздника, посвященного устойчивому развитию в сфере гастрономии.
Устойчивая гастрономия — это подход к питанию, учитывающий происхождение продуктов и методы их производства. При достаточном количестве продовольствия треть его теряется или выбрасывается, что требует пересмотра подходов к потреблению.
По прогнозам специалистов, к середине века население Земли достигнет 9 миллиардов человек. При этом уже сейчас человечество производит достаточно продовольствия, но треть его теряется или выбрасывается.
Нерациональное использование природных ресурсов ставит под угрозу океаны, леса и почвы. Необходимо изменить подходы как производителям, так и потребителям к использованию и выбору продуктов питания.
Семейные фермы производят 80% мирового продовольствия. Поддержка локальных производителей способствует развитию регионов и снижает негативное воздействие на окружающую среду. Гастрономический туризм объединяет задачи по борьбе с бедностью, рациональному использованию ресурсов и охране культурного наследия. Все участники туристической отрасли должны поддерживать местные пищевые традиции.
Кулинарные традиции являются настоящим зеркалом культурного многообразия человечества. Они не просто отражают особенности быта и мировоззрения разных народов, но и играют важную роль в формировании устойчивого развития общества. Через гастрономию люди разных культур находят общий язык, обмениваются опытом и укрепляют международные связи.
День рождения детской коляски
18 июня отмечается день рождения детской коляски, которой в 2025 году исполняется 136 лет. Это первое транспортное средство, с которого начинается путь практически каждого человека. Революционное изобретение создал афроамериканец Уильям Ричардсон, получивший патент в 1889 году в Балтиморе.
История развития детских транспортных средств началась еще в XVIII веке. Первым шагом стала детская карета с пони, созданная Уильямом Кентом в 1773 году по заказу герцога Девонширского. Однако именно модель Ричардсона сделала прогулки с детьми комфортными и безопасными, а управление — простым и удобным.
Сегодня сложно представить жизнь молодых родителей без детской коляски — изобретения, которое, несмотря на древность колеса, появилось относительно недавно и продолжает совершенствоваться, делая жизнь семей удобнее.
День гордости за достижения людей с аутизмом
Каждый год 18 июня отмечается День гордости за достижения людей с аутизмом — международный день, учрежденный в 2005 году организацией Aspies For Freedom.
Основная идея праздника заключается в том, что аутизм — это не болезнь, требующая лечения, а особенность, которая делает людей уникальными и способными вести полноценную, счастливую жизнь.
Этот день создан для:
- Подчеркивания уникальности людей с расстройствами аутистического спектра
- Демонстрации их достижений и успехов
- Повышения осведомленности общества об аутизме
- Обсуждения способов улучшения качества жизни людей с аутизмом
В этот день проводятся различные просветительские мероприятия, направленные на поддержку и признание достижений людей с аутизмом во всем мире.
Международный день недалекого будущего
Ежегодно 18 июня отмечается праздник, объединяющий фантастов, ученых и всех интересующихся будущим. Зародившийся в 2021 году, он стал площадкой для обсуждения перспектив развития человечества.
В этот день в городах проходят фестивали с премьерами книг и фильмов, организуются «вечера предсказаний», где участники размышляют о будущем на 10–20 лет вперед. Университеты и научные центры проводят выставки достижений и дискуссии о влиянии технологий на жизнь.
Писатели-фантасты представляют новые произведения и обмениваются идеями. Их творчество не просто развлекает — оно вдохновляет ученых на открытия и помогает обществу готовиться к грядущим изменениям. Этот праздник напоминает нам о том, что будущее — не фантастика, а реальность, на которую мы можем и должны влиять уже сегодня.
Православный праздник 18 июня 2025
День памяти священномученика Дорофея
В церковном календаре отмечается память священномученика Дорофея, который возглавлял епархию в финикийском городе Тире. Его жизнь пришлась на непростое время гонений на христиан.
Будучи епископом, Дорофей был вынужден покинуть город во времена правления императора Диоклетиана из-за преследований язычников.
Лишь после прихода к власти Константина Великого, провозгласившего Миланским эдиктом религиозную свободу, он смог вернуться к служению. Дорофей управлял епархией почти полвека, но его жизнь трагически оборвалась при императоре Юлиане Отступнике — он принял мученическую смерть в преклонном возрасте.
Народный праздник 18 июня 2025
Дорофеев день
Дорофеев день (Воробьиные ночи) приходится на 18 июня, когда ночи становятся самыми короткими. Этот день символизировал победу света над тьмой, становясь важной народной границей лета.
В этот период расцветает сон-трава, считавшаяся магическим растением. Считалось, что тот, кто носит сон-траву с собой, «может не бояться встретить дьявола». По поверьям, святой Дорофей управляет снами и может защитить от тревожных видений.
Сон-траву использовали для защиты от злых духов и благополучия. Ее подлинность проверяли в полнолуние, опуская в ключевую воду — настоящая трава начинала шевелиться. Через сны с ней можно было предсказывать будущее: появление молодых людей сулило счастье, а старухи — беду.
По традиции Дорофеев день был богат на народные приметы. Ожидалась затяжная непогода, если утром чувствовался резкий запах травы, а закат был яркий при пасмурном дне. Обилие тумана над водой означало хороший грибной урожай, а из-за укрытых грядок росой утром — ждали богатого зернового урожая. Восточный ветер предвещал ветреный и дождливый день, а северный — солнечный и погожий.
Наблюдали и за поведением животных, птиц и насекомых: если муравьи закрывают муравейник, пчелы сидят внутри улья, а собаки необычно себя ведут — к приближающемуся дождю. Когда дятлы долго стучали, а потом внезапно замолчали, а совы пищали ночью — крестьяне также ожидали непогоду. Однако большое количество пауков предвещало продолжительное тепло вплоть до начала июля.
Что можно и нельзя делать 18 июня
Что считалось благоприятным
Дорофеев день наши предки связывали со множеством сельскохозяйственных традиций. В этот период крестьяне уделяли особое внимание уходу за огородом, веря, что своевременная прополка в утренние часы поможет избавиться от сорняков до конца сезона.
Особое место в народных традициях занимал сбор прострела раскрытого, известного также как сон-трава. Растение обладало магическими свойствами: его носили при себе как оберег и клали под подушку для вещих сновидений. Целебные свойства травы активно применялись в народной медицине.
Огородницы проводили ревизию огуречных грядок, подсчитывая пустоцветы. Для улучшения плодоношения применялся необычный метод — в землю помещали лапоть, что, по поверьям, способствовало правильному плетению растений.
Чего нельзя было делать
Категорически не рекомендовалось покидать дом после полуночи — это могло привести к тяжелым болезням. В случае крайней необходимости выхода ночью следовало произнести защитное молитвенное обращение.
Избегали разговоров с незнакомыми людьми, особенно с женщинами, так как считалось, что в их облике может скрываться нечистая сила, стремящаяся выведать людские тайны.
В этот день держали подальше ножи, вилки и другие острые вещи, поскольку они могли навлечь болезни. Также запрещалось использовать грубую речь, распространять сплетни и слухи — это могло привести к проблемам с зубами.
Строго-настрого запрещалось делиться чужими секретами и рассказывать сны, особенно вещие, так как их разглашение могло навлечь беду на рассказчика и тех, о ком шла речь.
Знаменитости, родившиеся 18 июня
- Иоанн V Палеолог (1332–1391) — византийский император с 1341 по 1376, с 1379 по 1390 год и в 1391 году.
- Анастасия Николаевна (1901–1918) — великая княжна, четвертая дочь императора Николая II и Александры Федоровны. Расстреляна вместе с семьей в доме Ипатьева
- Варлам Шаламов (1907–1982) — русский прозаик и поэт, создатель знаменитого литературного цикла о советских исправительно-трудовых лагерях.
- Юрген Хабермас (род. 1929) — немецкий философ и социолог. Один из наиболее влиятельных политических и социальных мыслителей второй половины XX века.
- Валентина Малявина (1907–2021) советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка Российской Федерации (1993).
- Пол Маккартни (род. 1942) — британский певец, музыкант, композитор, писатель и продюсер, участник групп The Beatles, Wings.
- Изабелла Росселлини (род. 1952) — итальянская киноактриса и модель. Наиболее известна по роли Дороти Валленс в фильме Дэвида Линча «Синий бархат» (1986).
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