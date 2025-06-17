КНДР поможет России с восстановлением Курской области

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Ким Чен Ын принял решение отправить тысячу саперов и пять тысяч военных строителей дл восстановления Курской области. Об этом сообщает секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
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