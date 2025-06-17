В Донецке прогремело не менее 10 взрывов

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В Донецке раздалось около десяти взрывов
В Донецке раздалось около десяти взрывов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 17 июня 2025 года в Ленинском районе Донецка произошло минимум 10 мощных взрывов. В городе работают системы ПВО. 

«Наибольшее количество взрывов было слышно в спальном районе Донецка», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается работа систем ПВО. На момент публикации информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщал о ракетной опасности в городе. Он призывал жителей быть осторожнее.

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В ночь на 17 июня 2025 года в Ленинском районе Донецка произошло минимум 10 мощных взрывов. В городе работают системы ПВО.  «Наибольшее количество взрывов было слышно в спальном районе Донецка», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается работа систем ПВО. На момент публикации информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщал о ракетной опасности в городе. Он призывал жителей быть осторожнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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