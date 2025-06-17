В Донецке прогремело не менее 10 взрывов

В Донецке раздалось около десяти взрывов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 17 июня 2025 года в Ленинском районе Донецка произошло минимум 10 мощных взрывов. В городе работают системы ПВО.
«Наибольшее количество взрывов было слышно в спальном районе Донецка», — передает корреспондент ТАСС. Отмечается работа систем ПВО. На момент публикации информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщал о ракетной опасности в городе. Он призывал жителей быть осторожнее.
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