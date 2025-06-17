Последствия прогремевших в Киеве взрывов попали на фото

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Взрывы прогремели в киевском аэропорту
Взрывы прогремели в киевском аэропорту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В киевском аэропорту Жуляны прогремели мощные взрывы. Фото публикуют telegram-каналы. 

На фотографии виден оранжево-черный столб огня и дыма, поднимающийся с территории аэропорта Жуляны в Киеве. Там располагались зенитно-ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине из США.

Ранее сообщалось, что у Украины остается ограниченное количество ЗРК Patriot. Такая ситуация складывается несмотря на продолжающееся военные поставки США.

Последствия взрывов в Киеве
Последствия взрывов в Киеве
Фото:

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В киевском аэропорту Жуляны прогремели мощные взрывы. Фото публикуют telegram-каналы.  На фотографии виден оранжево-черный столб огня и дыма, поднимающийся с территории аэропорта Жуляны в Киеве. Там располагались зенитно-ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине из США. Ранее сообщалось, что у Украины остается ограниченное количество ЗРК Patriot. Такая ситуация складывается несмотря на продолжающееся военные поставки США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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