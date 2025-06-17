Михалков предостерег депутатов, что вернувшиеся с СВО бойцы зададут им вопросы

Михалков заявил, что бойцы СВО зададут вопросы депутатам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У верхнувшихся со спецоперации России на Украине военнослужащих могут возникнуть вопросы к нынешним депутатам, и они их зададут. Об этом заявил российский режиссер Никита Михалков.
«(Бойцы СВО, — прим. URA.RU) зададут вопросы», — предупредил депутатов Никита Михалков. Эти слова прозвучали во время выступления режиссера в Госдуме, трансляция ведется на сайте Совфеда РФ.
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