Михалков предостерег депутатов, что вернувшиеся с СВО бойцы зададут им вопросы

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Михалков заявил, что бойцы СВО зададут вопросы депутатам
Михалков заявил, что бойцы СВО зададут вопросы депутатам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У верхнувшихся со спецоперации России на Украине военнослужащих могут возникнуть вопросы к нынешним депутатам, и они их зададут. Об этом заявил российский режиссер Никита Михалков.

«(Бойцы СВО, — прим. URA.RU) зададут вопросы», — предупредил депутатов Никита Михалков. Эти слова прозвучали во время выступления режиссера в Госдуме, трансляция ведется на сайте Совфеда РФ.

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У верхнувшихся со спецоперации России на Украине военнослужащих могут возникнуть вопросы к нынешним депутатам, и они их зададут. Об этом заявил российский режиссер Никита Михалков. «(Бойцы СВО, — прим. URA.RU) зададут вопросы», — предупредил депутатов Никита Михалков. Эти слова прозвучали во время выступления режиссера в Госдуме, трансляция ведется на сайте Совфеда РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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