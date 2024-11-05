05 ноября 2024

Экскурсия от заслуженной артистки России и мастер-классы: как в Тюмени прошла «Ночь искусств». Фоторепортаж

В Тюмени прошла ежегодная акция «Ночь искусств»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в регионе к ночи искусств провели более 300 мероприятий на различных площадках
Всего в регионе к ночи искусств провели более 300 мероприятий на различных площадках Фото:

В Тюмени в ночь с 3 на 4 ноября прошла ежегодная акция «Ночь искусств». Музейном комплексе им. И.Я. Словцова жители и гости города посетили мастер-классы и выставки, художник Александр Васильев на их глазах создал картину, а в Тюменском театре кукол Заслуженная артистка России провела экскурсию об истории его становления. Как жители и гости города провели «Ночь искусств» — в фоторепортаже URA.RU.

«Ночь искусств в Тюменской области. Жителям предложили посетить более 300 мероприятий», — рассказали в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

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В Тюмени в ночь с 3 на 4 ноября прошла ежегодная акция «Ночь искусств». Музейном комплексе им. И.Я. Словцова жители и гости города посетили мастер-классы и выставки, художник Александр Васильев на их глазах создал картину, а в Тюменском театре кукол Заслуженная артистка России провела экскурсию об истории его становления. Как жители и гости города провели «Ночь искусств» — в фоторепортаже URA.RU. «Ночь искусств в Тюменской области. Жителям предложили посетить более 300 мероприятий», — рассказали в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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