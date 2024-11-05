Всего в регионе к ночи искусств провели более 300 мероприятий на различных площадках
В Тюмени в ночь с 3 на 4 ноября прошла ежегодная акция «Ночь искусств». Музейном комплексе им. И.Я. Словцова жители и гости города посетили мастер-классы и выставки, художник Александр Васильев на их глазах создал картину, а в Тюменском театре кукол Заслуженная артистка России провела экскурсию об истории его становления. Как жители и гости города провели «Ночь искусств» — в фоторепортаже URA.RU.
«Ночь искусств в Тюменской области. Жителям предложили посетить более 300 мероприятий», — рассказали в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!