Путин подписал указ о пересмотре выплат военным за ранения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные будут получать разные выплаты в зависимости от тяжести ранения
Военные будут получать разные выплаты в зависимости от тяжести ранения Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат военным в зависимости от тяжести увечий. Ранее для всех раненых военнослужащих предусматривалась выплата в три миллиона рублей вне зависимости от степени тяжести ранения. Новый указ был опубликован на официальном сайте правовых актов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат военным в зависимости от тяжести увечий. Ранее для всех раненых военнослужащих предусматривалась выплата в три миллиона рублей вне зависимости от степени тяжести ранения. Новый указ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...