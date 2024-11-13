Путин подписал указ о пересмотре выплат военным за ранения

Военные будут получать разные выплаты в зависимости от тяжести ранения
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат военным в зависимости от тяжести увечий. Ранее для всех раненых военнослужащих предусматривалась выплата в три миллиона рублей вне зависимости от степени тяжести ранения. Новый указ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
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