Студенток Пермского медуниверситета, работавших медсестрами, оставили без выплат

Студентки Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), которые подрабатывали медсестрами, остались без социальных выплат. Об этом URA.RU рассказал в местном отделении профсоюза медработников. Представитель организации обратился в суд, отстаивая права студенток. В профсоюзе отмечают, что выплаты предусмотрены постановлением правительства РФ №2568.
«Три студентки шестого курса ПГМУ [подрабатывали в больнице]. Вместе с этим им полагались и социальные выплаты — но деньги на счет так и не поступили. Профсоюз обеспечил надежную правовую поддержку и четкую аргументацию. Он обосновал, что молодые специалисты имеют полное право на выплаты», — объяснили в организации.
Индустриальный районный суд Перми, рассмотрев исковое заявление, встал на сторону студенток. Они получат выплаты за период с 1 января 2023 года по 1 марта 2024 года.
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