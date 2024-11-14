Студенток Пермского медуниверситета, работавших медсестрами, оставили без выплат

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Трем студенткам ПГМУ не перечислили социальные выплаты за подработку медсестрами (архивное фото)
Трем студенткам ПГМУ не перечислили социальные выплаты за подработку медсестрами (архивное фото) Фото:

Студентки Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), которые подрабатывали медсестрами, остались без социальных выплат. Об этом URA.RU рассказал в местном отделении профсоюза медработников. Представитель организации обратился в суд, отстаивая права студенток. В профсоюзе отмечают, что выплаты предусмотрены постановлением правительства РФ №2568.

«Три студентки шестого курса ПГМУ [подрабатывали в больнице]. Вместе с этим им полагались и социальные выплаты — но деньги на счет так и не поступили. Профсоюз обеспечил надежную правовую поддержку и четкую аргументацию. Он обосновал, что молодые специалисты имеют полное право на выплаты», — объяснили в организации.

Индустриальный районный суд Перми, рассмотрев исковое заявление, встал на сторону студенток. Они получат выплаты за период с 1 января 2023 года по 1 марта 2024 года.

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Студентки Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), которые подрабатывали медсестрами, остались без социальных выплат. Об этом URA.RU рассказал в местном отделении профсоюза медработников. Представитель организации обратился в суд, отстаивая права студенток. В профсоюзе отмечают, что выплаты предусмотрены постановлением правительства РФ №2568. «Три студентки шестого курса ПГМУ [подрабатывали в больнице]. Вместе с этим им полагались и социальные выплаты — но деньги на счет так и не поступили. Профсоюз обеспечил надежную правовую поддержку и четкую аргументацию. Он обосновал, что молодые специалисты имеют полное право на выплаты», — объяснили в организации. Индустриальный районный суд Перми, рассмотрев исковое заявление, встал на сторону студенток. Они получат выплаты за период с 1 января 2023 года по 1 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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