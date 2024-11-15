Приговор суда пермских хакерам, передавшим взятку сотруднику ФСБ, вступил в силу

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Суд не стал менять приговор
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Вступил в силу приговор хакеру из Перми Александру Ковалеву и владельцу компании «Гет-Нет» Артему Зайцеву. Апелляционная коллегия Мосгорсуда не стала менять наказание.

«Решение по делу было изменено частично, но сроков наказания это не коснулось, подробности будут опубликованы на сайте суда. Приговор вступил в силу», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу суда. Уточняется, что Ковалев и Зайцев продолжат отбывать наказание в колонии.

Ранее URA.RU рассказало, что Ковалев и Зайцев торговали данными банковских карт. По их словам, они дали взятку бывшему сотруднику УФСБ Григорию Царегородцеву за покровительство. Дело бывшего контрразведчика повторно рассматривают в Пермском военном гарнизонном суде.

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Вступил в силу приговор хакеру из Перми Александру Ковалеву и владельцу компании «Гет-Нет» Артему Зайцеву. Апелляционная коллегия Мосгорсуда не стала менять наказание. «Решение по делу было изменено частично, но сроков наказания это не коснулось, подробности будут опубликованы на сайте суда. Приговор вступил в силу», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу суда. Уточняется, что Ковалев и Зайцев продолжат отбывать наказание в колонии. Ранее URA.RU рассказало, что Ковалев и Зайцев торговали данными банковских карт. По их словам, они дали взятку бывшему сотруднику УФСБ Григорию Царегородцеву за покровительство. Дело бывшего контрразведчика повторно рассматривают в Пермском военном гарнизонном суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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