Приговор суда пермских хакерам, передавшим взятку сотруднику ФСБ, вступил в силу

Вступил в силу приговор хакеру из Перми Александру Ковалеву и владельцу компании «Гет-Нет» Артему Зайцеву. Апелляционная коллегия Мосгорсуда не стала менять наказание.
«Решение по делу было изменено частично, но сроков наказания это не коснулось, подробности будут опубликованы на сайте суда. Приговор вступил в силу», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу суда. Уточняется, что Ковалев и Зайцев продолжат отбывать наказание в колонии.
Ранее URA.RU рассказало, что Ковалев и Зайцев торговали данными банковских карт. По их словам, они дали взятку бывшему сотруднику УФСБ Григорию Царегородцеву за покровительство. Дело бывшего контрразведчика повторно рассматривают в Пермском военном гарнизонном суде.
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