Что известно об экс-сотруднике УФСБ Царегородцеве, которого вновь судят в Перми

В Пермском гарнизонном военном суде вновь рассматривается уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального УФСБ Григория Царегородцева. В понедельник, 11 ноября, судья Пермского гарнизонного военного суда Никита Трифонов приступил к исследованию письменных доказательств, выступили ряд свидетели делу, в том числе, тесть подсудимого Сергей Цитко. Он рассказал, на что тратил миллионы рублей, полученные от своего зятя. Чем известен экс-сотрудник УФСБ по Пермскому краю и как он оказался в центре скандала со взятками — в материале URA.RU.
Царегородцев был задержан в Москве весной 2023 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток от группы хакеров. По версии следствия, бывший офицер ведомства получил от своих знакомых 100 млн рублей, пообещав взамен покровительство и попустительство по службе.
Также Царегородцев намеревался перевести подследственных из московского в пермское СИЗО, но сам был арестован, а затем отправлен под стражу в Москве. Следствие ходатайствовало о продлении ему ареста, узнав, что тот просил своих знакомых уничтожить часть улик, которые могли указывать на его виновность.
В декабре 2023 года Царегородцева этапировали из Москвы в Пермь. Для своей защиты экс-майор нанял трех адвокатов. Судебное разбирательство шло в открытом режиме, но Царегородцев настаивал на закрытии судебного процесса для журналистов. 11ноября Пермский гарнизонный военный суд продлил Царегородцеву срок содержания под стражей еще на три месяца — до 11февраля 2025 года.
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