Раскрыто главное требование Якубовича на новогодние корпоративы

Актер и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович при проведении корпоративов в новогодние праздники ни при каких условиях не будет включать в программу игру «Поле Чудес». Позиции в его райдере раскрыли журналисты.
«Вы не сможете включить в свой сценарий адаптированную игру „Поле чудес“ ни за какие деньги. Леонид Аркадьевич — бессменный ведущий шоу уже ровно 33 года, и вести его еще и вне работы было бы для маэстро перебором», — передает «Лайф.ру». Отмечается, что использовать бренд программы и повторять декорации из нее за пределами съемочного процесса запрещено.
Леонид Аркадьевич Якубович предлагает свои услуги в качестве ведущего на праздники за 2,2 миллиона рублей за полтора часа. Однако все детали мероприятия должны быть строго согласованы заранее с его менеджером. Организаторы должны предоставить ассистентам артиста детализированный план мероприятия, включая точный тайминг. В случае возникновения трудностей с подготовкой сценария, команда Леонида Якубовича может помочь в поиске опытного сценариста, однако это приведет к дополнительным расходам от 25 до 50 тысяч рублей. При этом услуги топового сценариста с телевидения обойдутся в 250 тысяч рублей.
Требования Леонида Аркадьевича в райдере относительно скромные: гримерка должна быть расположена недалеко от сцены, оборудована хорошим освещением, большим зеркалом и чайником. В его меню должны быть следующие блюда: два вида горячих блюд (с рыбой и говядиной), два вида салатов (включая капрезе), бутерброды, сырные, рыбные и фруктовые нарезки, орехи, ягоды, соки, кофе и минеральная вода. Единственное изысканное требование касается алкоголя: шампанское Ruinart Blanc de Blanc, стоимость которого начинается от 19 тысяч рублей за бутылку, и 12-летний виски Macallan.
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