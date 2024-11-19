Как в Тюмени кремируют людей: фоторепортаж из первого в регионе крематория

Ранее до открытия объекта жители региона вынуждены были обращаться за кремацией в Екатеринбург
В Тюмени с 21 октября открылся единственный в регионе крематорий, за месяц здесь уже провели около 60 кремаций. Услуга востребована не только среди горожан, но и также сюда обращаются жители Кургана, ХМАО и ЯНАО. Сколько стоит кремация, как происходит процесс, вредит ли это экологии — в фоторепортаже URA.RU.
Крематорий находится рядом с Червишевским кладбищем. В нем есть четыре прощальных зала, комната для поминального обеда, помещение для просмотра кремации, зал памяти и комната для свидания с прахом.
Но это еще не итоговый вариант крематория. На территории также планируется создать большой парк памяти и склад для хранения урн.
Сама по себе процедура кремации стоит 23 тысячи рублей. Цены на урны зависят от материала, из которого они изготовлены. На выбор - пластиковые (самые дешевые), фарфоровые, керамические и деревянные (самые дорогие). Стоимость некоторых доходит до 35 тысяч рублей.
Перед залами расположены таблички, на которых перед церемониями выводятся имена и фамилии умерших и даты рождения и смерти. Залы прощания светлые и просторные, в них установлены колонки и экран, где родственники умершего могут продемонстрировать подборку фото под музыку или видео.
Температура в печи от 850 до 1100 градусов. Когда процесс кремации завершен, прах охлаждается, после чего он помещается в кремулятор, где перерабатываются мелкие частицы. Далее прах помещается в капсулу. Весь процесс до момента выдачи урны родным погибшего занимает до четырех часов.
Процесс сожжения тела всегда происходит в гробу, кремировать тело без него нельзя. Сотрудники рассказали, что процесс длится от 1,5 до 2 часов. Длительность кремации зависит от массы тела и других особенностей. Например, увеличится время, если человек умер от онкологии.
В конце близким усопшего выдают вот такую капсулу с прахом, после ее помещают в приобретенную урну, без нее выдать прах сотрудники не могут. Некоторые забирают ее домой, другие оставляют в крематории. Часть жителей развеивают прах.
При заезде на территорию крематория можно увидеть черный дым. Однако сотрудники спешат успокоить тюменцев - это не от тел усопших, а от гроба и металлических элементов на нем. Сам по себе процесс не несет вреда экологии.
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