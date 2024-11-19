Как в Тюмени кремируют людей: фоторепортаж из первого в регионе крематория

В Тюмени возле крематория откроют пакр памяти
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее до открытия объекта жители региона вынуждены были обращаться за кремацией в Екатеринбург
Ранее до открытия объекта жители региона вынуждены были обращаться за кремацией в Екатеринбург Фото:

В Тюмени с 21 октября открылся единственный в регионе крематорий, за месяц здесь уже провели около 60 кремаций. Услуга востребована не только среди горожан, но и также сюда обращаются жители Кургана, ХМАО и ЯНАО. Сколько стоит кремация, как происходит процесс, вредит ли это экологии — в фоторепортаже URA.RU.

Крематорий находится рядом с Червишевским кладбищем. В нем есть четыре прощальных зала, комната для поминального обеда, помещение для просмотра кремации, зал памяти и комната для свидания с прахом.
Крематорий находится рядом с Червишевским кладбищем. В нем есть четыре прощальных зала, комната для поминального обеда, помещение для просмотра кремации, зал памяти и комната для свидания с прахом.
Фото:
Но это еще не итоговый вариант крематория. На территории также планируется создать большой парк памяти и склад для хранения урн.
Но это еще не итоговый вариант крематория. На территории также планируется создать большой парк памяти и склад для хранения урн.
Фото:
Сама по себе процедура кремации стоит 23 тысячи рублей. Цены на урны зависят от материала, из которого они изготовлены. На выбор - пластиковые (самые дешевые), фарфоровые, керамические и деревянные (самые дорогие). Стоимость некоторых доходит до 35 тысяч рублей.
Сама по себе процедура кремации стоит 23 тысячи рублей. Цены на урны зависят от материала, из которого они изготовлены. На выбор - пластиковые (самые дешевые), фарфоровые, керамические и деревянные (самые дорогие). Стоимость некоторых доходит до 35 тысяч рублей.
Фото:
Перед залами расположены таблички, на которых перед церемониями выводятся имена и фамилии умерших и даты рождения и смерти. Залы прощания светлые и просторные, в них установлены колонки и экран, где родственники умершего могут продемонстрировать подборку фото под музыку или видео.
Перед залами расположены таблички, на которых перед церемониями выводятся имена и фамилии умерших и даты рождения и смерти. Залы прощания светлые и просторные, в них установлены колонки и экран, где родственники умершего могут продемонстрировать подборку фото под музыку или видео.
Фото:
Температура в печи от 850 до 1100 градусов. Когда процесс кремации завершен, прах охлаждается, после чего он помещается в кремулятор, где перерабатываются мелкие частицы. Далее прах помещается в капсулу. Весь процесс до момента выдачи урны родным погибшего занимает до четырех часов.
Температура в печи от 850 до 1100 градусов. Когда процесс кремации завершен, прах охлаждается, после чего он помещается в кремулятор, где перерабатываются мелкие частицы. Далее прах помещается в капсулу. Весь процесс до момента выдачи урны родным погибшего занимает до четырех часов.
Фото:
Процесс сожжения тела всегда происходит в гробу, кремировать тело без него нельзя. Сотрудники рассказали, что процесс длится от 1,5 до 2 часов. Длительность кремации зависит от массы тела и других особенностей. Например, увеличится время, если человек умер от онкологии.
Процесс сожжения тела всегда происходит в гробу, кремировать тело без него нельзя. Сотрудники рассказали, что процесс длится от 1,5 до 2 часов. Длительность кремации зависит от массы тела и других особенностей. Например, увеличится время, если человек умер от онкологии.
Фото:
В конце близким усопшего выдают вот такую капсулу с прахом, после ее помещают в приобретенную урну, без нее выдать прах сотрудники не могут. Некоторые забирают ее домой, другие оставляют в крематории. Часть жителей развеивают прах.
В конце близким усопшего выдают вот такую капсулу с прахом, после ее помещают в приобретенную урну, без нее выдать прах сотрудники не могут. Некоторые забирают ее домой, другие оставляют в крематории. Часть жителей развеивают прах.
Фото:
При заезде на территорию крематория можно увидеть черный дым. Однако сотрудники спешат успокоить тюменцев - это не от тел усопших, а от гроба и металлических элементов на нем. Сам по себе процесс не несет вреда экологии.
При заезде на территорию крематория можно увидеть черный дым. Однако сотрудники спешат успокоить тюменцев - это не от тел усопших, а от гроба и металлических элементов на нем. Сам по себе процесс не несет вреда экологии.
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В Тюмени с 21 октября открылся единственный в регионе крематорий, за месяц здесь уже провели около 60 кремаций. Услуга востребована не только среди горожан, но и также сюда обращаются жители Кургана, ХМАО и ЯНАО. Сколько стоит кремация, как происходит процесс, вредит ли это экологии — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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