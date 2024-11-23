Курганский губернатор Шумков в День матери попросил бога хранить сыновей на СВО

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в День матери обратился к богу и попросил его сохранить жизни сыновей в зоне спецоперации на Украине. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«С праздником вас, дорогие женщины. Пусть Бог хранит вас и ваших детей. Матерям, которые ждут возвращения сыновей со спецоперации, поскорее их обнять, живых и здоровых», — говорится в поздравлении Шумкова.
Губернатор подчеркнул, что в многодетных семьях области воспитываются 45 тысяч детей. Он добавил, что женщины, получившие в этом году знак отличия «Материнская слава» дополнительно поощрены выплатой по 300 тысяч рублей.
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