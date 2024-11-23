23 ноября 2024

Курганский губернатор Шумков в День матери попросил бога хранить сыновей на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков поздравил матерей с праздником
Шумков поздравил матерей с праздником Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в День матери обратился к богу и попросил его сохранить жизни сыновей в зоне спецоперации на Украине. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«С праздником вас, дорогие женщины. Пусть Бог хранит вас и ваших детей. Матерям, которые ждут возвращения сыновей со спецоперации, поскорее их обнять, живых и здоровых», — говорится в поздравлении Шумкова.

Губернатор подчеркнул, что в многодетных семьях области воспитываются 45 тысяч детей. Он добавил, что женщины, получившие в этом году знак отличия «Материнская слава» дополнительно поощрены выплатой по 300 тысяч рублей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в День матери обратился к богу и попросил его сохранить жизни сыновей в зоне спецоперации на Украине. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «С праздником вас, дорогие женщины. Пусть Бог хранит вас и ваших детей. Матерям, которые ждут возвращения сыновей со спецоперации, поскорее их обнять, живых и здоровых», — говорится в поздравлении Шумкова. Губернатор подчеркнул, что в многодетных семьях области воспитываются 45 тысяч детей. Он добавил, что женщины, получившие в этом году знак отличия «Материнская слава» дополнительно поощрены выплатой по 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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