На Ямале из-за сложных погодных условий массово задерживаются вылеты

Вылет на Москву задерживается до 18:30 часов (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) задерживаются вылеты сразу по четырем направлениям — в Екатеринбург, Салехард, Тюмень и Москву. Вылет в Тюмень откладывается до 21:50 часов. Самолет в Санкт-Петербург вылетает по расписанию, сообщают в аэропорту.
Как следует из расписания вылетов, в Ноябрьске задерживаются рейсы в Екатеринбург до 16:30 часов (регистрация окончена), в Салехард до 16:20 ч., Тюмень до 21:50 ч. и в Москву (аэропорт Домодедово) до 18:30 ч. Без задержек вылетает борт до Санкт-Петербурга. В Ноябрьске 29 ноября, по данным Gismeteo, пасмурно и туманно.
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