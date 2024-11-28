28 ноября 2024

На Ямале из-за сложных погодных условий массово задерживаются вылеты

В Ноябрьске задерживаются рейсы в Екатеринбург, Салехард, Тюмень и Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет на Москву задерживается до 18:30 часов (архивное фото)
Вылет на Москву задерживается до 18:30 часов (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) задерживаются вылеты сразу по четырем направлениям — в Екатеринбург, Салехард, Тюмень и Москву. Вылет в Тюмень откладывается до 21:50 часов. Самолет в Санкт-Петербург вылетает по расписанию, сообщают в аэропорту.

Как следует из расписания вылетов, в Ноябрьске задерживаются рейсы в Екатеринбург до 16:30 часов (регистрация окончена), в Салехард до 16:20 ч., Тюмень до 21:50 ч. и в Москву (аэропорт Домодедово) до 18:30 ч. Без задержек вылетает борт до Санкт-Петербурга. В Ноябрьске 29 ноября, по данным Gismeteo, пасмурно и туманно.

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В Ноябрьске (ЯНАО) задерживаются вылеты сразу по четырем направлениям — в Екатеринбург, Салехард, Тюмень и Москву. Вылет в Тюмень откладывается до 21:50 часов. Самолет в Санкт-Петербург вылетает по расписанию, сообщают в аэропорту. Как следует из расписания вылетов, в Ноябрьске задерживаются рейсы в Екатеринбург до 16:30 часов (регистрация окончена), в Салехард до 16:20 ч., Тюмень до 21:50 ч. и в Москву (аэропорт Домодедово) до 18:30 ч. Без задержек вылетает борт до Санкт-Петербурга. В Ноябрьске 29 ноября, по данным Gismeteo, пасмурно и туманно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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