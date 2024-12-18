Выпускники вузов по целевым направлениям не хотят возвращаться на работу в ЯНАО

Студенты-целевики, получающие финансовую поддержку из бюджета Ямала, вынуждены сами искать себе работу на территории округа. Некоторые выпускники предпочитают отказываться от соблюдения условий субсидии, но деньги при этом не возвращают, отмечают ревизоры Счетной палаты ЯНАО.
«Мероприятие не предусматривает системный подход к возвращению выпускников после получения высшего образования, ответственность за поиск работы лежит на самих выпускниках», — говорится в отчете окружной Счетной палаты округа.
Кроме этого, нет четкого представления о том, что такое «организация на территории автономного округа», в которой поле окончания вуза должен отработать специалист. Это, по мнению ревизоров, затрудняет оценку выполнения условий для получения целевой субсидии.
«Органы местного самоуправления недостаточно контролировали успеваемость студентов и трудоустройство выпускников, что привело к невозврату субсидий выпускниками, отказавшимися от трудоустройства», — говорится в отчете.
В Счетной палате рекомендовали разработать предложения о региональной политике, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов для Ямала. Также необходимо внести изменения в порядок предоставления субсидий, учитывая выявленные правовые ошибки.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство Ямала возместит студентам, родители которых ведут кочевой образ жизни, оплату за учебу в вузе. Для получения субсидий обучающиеся не должны иметь учебных задолженностей.
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