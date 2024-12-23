В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО сотрудники ГАИ обратили внимание на 8-летнего ребенка, который управлял детским снегокатом с мотором. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала.
«При осуществлении патрулирования улиц города Тарко-Сале 22 декабря в поле зрения сотрудников госавтоинспекции попал 8-летний ребенок на детском снегокате, на котором был установлен двигатель внутреннего сгорания объемом 43 куб. см. Это приравнивается к транспортным средствам, для управления которыми требуется категория „М“», — сообщается в telegram-канале надзорного органа.
В отношении родителя ребенка был составлен административный протокол по статье «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». В Госавтоинспекции призывают родителей избегать покупки детям снегоходов и другой зимней техники с мотором без соответствующих разрешений.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГАИ ЯНАО проведут рейды на загородных дорогах. Контрольные мероприятия продлятся до 31 декабря.
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