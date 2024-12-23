23 декабря 2024

В ЯНАО ребенок управлял снегокатом с мотором, езда на котором разрешается с 16 лет. Видео

В Тарко-Сале ГАИ оштрафовали родителей за детский снегокат с мотором
© Служба новостей «URA.RU»
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Для управления снегокатом с мотором требуется разрешение Фото:

В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО сотрудники ГАИ обратили внимание на 8-летнего ребенка, который управлял детским снегокатом с мотором. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала.

«При осуществлении патрулирования улиц города Тарко-Сале 22 декабря в поле зрения сотрудников госавтоинспекции попал 8-летний ребенок на детском снегокате, на котором был установлен двигатель внутреннего сгорания объемом 43 куб. см. Это приравнивается к транспортным средствам, для управления которыми требуется категория „М“», — сообщается в telegram-канале надзорного органа.

В отношении родителя ребенка был составлен административный протокол по статье «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». В Госавтоинспекции призывают родителей избегать покупки детям снегоходов и другой зимней техники с мотором без соответствующих разрешений.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГАИ ЯНАО проведут рейды на загородных дорогах. Контрольные мероприятия продлятся до 31 декабря.

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В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО сотрудники ГАИ обратили внимание на 8-летнего ребенка, который управлял детским снегокатом с мотором. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Ямала. «При осуществлении патрулирования улиц города Тарко-Сале 22 декабря в поле зрения сотрудников госавтоинспекции попал 8-летний ребенок на детском снегокате, на котором был установлен двигатель внутреннего сгорания объемом 43 куб. см. Это приравнивается к транспортным средствам, для управления которыми требуется категория „М“», — сообщается в telegram-канале надзорного органа. В отношении родителя ребенка был составлен административный протокол по статье «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». В Госавтоинспекции призывают родителей избегать покупки детям снегоходов и другой зимней техники с мотором без соответствующих разрешений. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники ГАИ ЯНАО проведут рейды на загородных дорогах. Контрольные мероприятия продлятся до 31 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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