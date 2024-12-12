Госавтоинспекция ЯНАО усиливает контроль на загородных дорогах

С 12 по 31 декабря сотрудники Госавтоинспекции ЯНАО перешли на усиленный режим работы по всему округу. Ведомством запланированы рейды на загородных автодорогах, в том числе в ночное время, сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Ноябрьска.
«Запланированы целенаправленные, в том числе ночные рейдовые мероприятия. Особое внимание будет уделено наиболее грубым нарушениям правил дорожного движения — управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — рассказали в ведомстве.
В Ноябрьске количество нарядов по обеспечению безопасности на дорогах и охраны общественного порядка будет увеличено в три раза. В ГАИ ЯНАО напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, выборе безопасного скоростного режима и соблюдению дистанции между автомобилями.
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