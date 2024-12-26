Продажи водки и коньяка существенно выросли в Курганской области

За первые 11 месяцев 2024 года в Курганской области в розницу было продано 312,8 тысячи декалитров водки. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В УрФО рост был 1,8%. Такие данные приводит Федеральная служба по контролю за алкогольными и табачным рынками на сайте государственной статистики.
«В Курганской области с января по ноябрь 2024 года розничная продажа водки составила 312,8 тысячи декалитров. За аналогичный период прошлого года было продано 300 тысяч декалитров», — говорится на сайте ЕМИСС.
Кроме того, на 12% выросли продажи коньяка. За 11 месяцев его было продано 42,39 тысячи декалитров. Продажи слабоалкогольной продукции с содержанием спирта менее 9%, наоборот, снизились на 18%.
Ученые Высшей школы экономики утверждают, что увеличение потребления алкоголя негативно влияет на здоровье населения, особенно мужчин. Это приводит к значительным различиям в ожидаемой продолжительности жизни. По их расчетам, увеличение потребления алкоголя на 1% повышает смертность от внешних причин на 0,58%. В регионах с высоким потреблением алкоголя ожидаемая продолжительность жизни ниже, и это особенно заметно среди мужчин. Эти выводы опубликованы в статье «Влияние потребления алкоголя на смертность и ожидаемую продолжительность жизни в регионах России».
Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в топ-10 самых пьющих регионов страны. В регионе за первые 11 месяцев 2024 года среднемесячное потребление алкогольной продукции на душу населения составило 11,97 литра этанола. Это на 48% выше, чем в среднем по стране. Регион занял восьмую позицию по потреблению алкоголя в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!