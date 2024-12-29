Mash: Лера Кудрявцева попала в список неплательщиков за капремонт

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Певица Лера Кудрявцева не платила за капремонт несколько лет, сообщает telegram-канал Mash
Певица Лера Кудрявцева не платила за капремонт несколько лет, сообщает telegram-канал Mash Фото:

Российская певица Лера Кудрявцева задолжала 31987 рублей за капремонт элитного жилищного комплекса (ЖК) на Шмитовском проезде в Москве, сообщает telegram-канал Mash. После нескольких уведомлений, якобы проигнорированных артисткой, представители ЖКХ обратились в суд.

«Лера Кудрявцева попала в позорный список неплательщиков своего элитного ЖК на Пресне — она задолжала за капремонт дичайшие 30 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Сама Кудрявцева рассказала им, что ничего не знала о долге и никаких уведомлений не получала. По данным канала, 5 декабря в суд поступил приказ от фонда капремонта многоквартирных домов города Москвы. 

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Российская певица Лера Кудрявцева задолжала 31987 рублей за капремонт элитного жилищного комплекса (ЖК) на Шмитовском проезде в Москве, сообщает telegram-канал Mash. После нескольких уведомлений, якобы проигнорированных артисткой, представители ЖКХ обратились в суд. «Лера Кудрявцева попала в позорный список неплательщиков своего элитного ЖК на Пресне — она задолжала за капремонт дичайшие 30 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Сама Кудрявцева рассказала им, что ничего не знала о долге и никаких уведомлений не получала. По данным канала, 5 декабря в суд поступил приказ от фонда капремонта многоквартирных домов города Москвы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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