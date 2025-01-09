Затор наблюдается на центральных улицах города
Пробки в Тюмени на вечер 9 января оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 9 января, 17:30. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Московском тракте и других.
Сервисом отмечено два ДТП. Аварии зафиксированы на улице Мельникайте и Червишевском тракте.
На карте отмечены два ДТП
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