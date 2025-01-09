Тюмень сковали девятибалльные пробки. Скрин

В Тюмени пробки достигли девяти баллов из десяти
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Затор наблюдается на центральных улицах города
Затор наблюдается на центральных улицах города Фото:

Пробки в Тюмени на вечер 9 января оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 9 января, 17:30. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Московском тракте и других.

Сервисом отмечено два ДТП. Аварии зафиксированы на улице Мельникайте и Червишевском тракте.

На карте отмечены два ДТП
На карте отмечены два ДТП
Фото:

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Пробки в Тюмени на вечер 9 января оцениваются на девять баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС. «Тюмень, 9 января, 17:30. Пробки девять баллов», — указано на сайте 2ГИС. Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Московском тракте и других. Сервисом отмечено два ДТП. Аварии зафиксированы на улице Мельникайте и Червишевском тракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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