Бездомные собаки пришли к зданию тюменского правительства
В Тюмени крыльцо областного правительства облюбовала стая бездомных собак. Как рассказал URA.RU читатель Влад У., животные пришли «на прием» ранним утром.
«Раннее утро, собаки ждут у входа в правительство. Наверное, на прием к губернатору. Примечательно, что у собак нет ни бирок, ни чипов», — сообщает URA.RU читатель.
Эта стая бездомных собак была неоднократно замечена в центре Тюмени. Ранее URA.RU писало, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль отлов собак в столице региона.
Стая бездомных собак на крыльце правительства региона
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