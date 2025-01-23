23 января 2025

Здание тюменского правительства атаковала стая бездомных собак. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бездомные собаки пришли к зданию тюменского правительства
Бездомные собаки пришли к зданию тюменского правительства Фото:

В Тюмени крыльцо областного правительства облюбовала стая бездомных собак. Как рассказал URA.RU читатель Влад У., животные пришли «на прием» ранним утром.

«Раннее утро, собаки ждут у входа в правительство. Наверное, на прием к губернатору. Примечательно, что у собак нет ни бирок, ни чипов», — сообщает URA.RU читатель.

Эта стая бездомных собак была неоднократно замечена в центре Тюмени. Ранее URA.RU писало, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль отлов собак в столице региона. 

Стая бездомных собак на крыльце правительства региона
Стая бездомных собак на крыльце правительства региона
Фото:

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В Тюмени крыльцо областного правительства облюбовала стая бездомных собак. Как рассказал URA.RU читатель Влад У., животные пришли «на прием» ранним утром. «Раннее утро, собаки ждут у входа в правительство. Наверное, на прием к губернатору. Примечательно, что у собак нет ни бирок, ни чипов», — сообщает URA.RU читатель. Эта стая бездомных собак была неоднократно замечена в центре Тюмени. Ранее URA.RU писало, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль отлов собак в столице региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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