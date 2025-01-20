Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого отлова собак в Тюмени

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Возле школы в январе одна из собак укусила ребенка
Возле школы в январе одна из собак укусила ребенка Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за плохого отлова собак в Тюмени. Один из местных жителей пожаловался на стаю бродячих животных в районе улицы Шишкова. Об этом сообщили в инфоцентре СК России 

«В комментариях в соцсети обратился житель Тюменской области по вопросу непринятия мер к организации отлова безнадзорных собак в городе Тюмени. <...> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — рассказали в информационном центре.

В обращении местного жителя указано, что возле школы в январе одна из собак укусила ребенка. Тюменец помог мальчику и отогнал пса.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за плохого отлова собак в Тюмени. Один из местных жителей пожаловался на стаю бродячих животных в районе улицы Шишкова. Об этом сообщили в инфоцентре СК России  «В комментариях в соцсети обратился житель Тюменской области по вопросу непринятия мер к организации отлова безнадзорных собак в городе Тюмени. <...> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — рассказали в информационном центре. В обращении местного жителя указано, что возле школы в январе одна из собак укусила ребенка. Тюменец помог мальчику и отогнал пса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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