Бастрыкин поручил возбудить дело из-за плохого отлова собак в Тюмени

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за плохого отлова собак в Тюмени. Один из местных жителей пожаловался на стаю бродячих животных в районе улицы Шишкова. Об этом сообщили в инфоцентре СК России
«В комментариях в соцсети обратился житель Тюменской области по вопросу непринятия мер к организации отлова безнадзорных собак в городе Тюмени. <...> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — рассказали в информационном центре.
В обращении местного жителя указано, что возле школы в январе одна из собак укусила ребенка. Тюменец помог мальчику и отогнал пса.
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