В Перми толпа подростков в общежитии жестоко избила и унизила сверстницу: видео

В Перми группа несовершеннолетних подвергла сверстницу жестокому избиению. Расправу над девочкой юные горожане снимали на видео, оно уже разлетелось по Сети. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.
На кадрах видно, как сидящую на мокром толпу окружила толпа подростков. Девочке наносят удары по лицу и телу руками и ногами, оскорбляют нецензурными словами. Пострадавшая громко кричит, в ответ на это одна из несовершеннолетних угрожает задушить девочку, если та продолжит сопротивляться.
В telegram-канале «Пермское чтиво» утверждается, что инцидент с расправой над ребенком произошел в одном из пермских общежитий. «У девочки истерика, но ни снимавших, ни жителей общежития это не смутило. Никто не вмешался и не помог пострадавшей», — говорится в telegram-канале. Также утверждается, что обидчица юной пермячки является воспитанницей школы «Уральское подворье», откуда недавно сбежала группа несовершеннолетних.
Следователи Следкома РФ по Прикамью возбудили уголовное дело по факту избиения девочки, обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. «По факту размещения видео избиения несовершеннолетней девушки, вызвавшего общественный резонанс и распространяемого в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате ведомства», — указывают в региональном СУ СК.
Собственную проверку начала и прокуратура. В надзорном органе обещают «проанализировать причины и условия совершения деяния», а также дать оценку действиям либо бездействию субъектов профилактики среди несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, взят на контроль.
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