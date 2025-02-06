Подростки, сбежавшие из пермской спецшколы, девять дней прятались в подъездах

В Перми нашли подростков, сбежавших из спецшколы 9 дней назад. Предварительно, они ушли из центра «на спор».
«Пятеро пацанов якобы заключили сделку: прожить на улице больше трех месяцев. Кто справится — настоящий мужик. Девять дней они ночевали в подъездах и воровали еду. Иногда заходили домой поесть, пока родители были на работе», — сообщает telegram-канал UralMash.
Полицейские нашли беглецов в одной из многоэтажек Перми — они крушили там почтовые ящики. Ранее они тоже уходили из дома и пропадали на несколько дней, но обычно их даже не объявляли в розыск.
Ранее URA.RU сообщало, что Перми пять подростков ушли из специального учебно-воспитательного учреждения «Уральское подворье» и не вернулись. Их искали с 30 января. О пропаже в полицию заявила мама одного из беглецов.
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