06 февраля 2025

Подростки, сбежавшие из пермской спецшколы, девять дней прятались в подъездах

В Перми нашли сбежавших из «Уральского подворья» подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция нашла подростков, когда они крушили почтовые ящики
Полиция нашла подростков, когда они крушили почтовые ящики Фото:

В Перми нашли подростков, сбежавших из спецшколы 9 дней назад. Предварительно, они ушли из центра «на спор».

«Пятеро пацанов якобы заключили сделку: прожить на улице больше трех месяцев. Кто справится — настоящий мужик. Девять дней они ночевали в подъездах и воровали еду. Иногда заходили домой поесть, пока родители были на работе», — сообщает telegram-канал UralMash.

Полицейские нашли беглецов в одной из многоэтажек Перми — они крушили там почтовые ящики. Ранее они тоже уходили из дома и пропадали на несколько дней, но обычно их даже не объявляли в розыск.

Ранее URA.RU сообщало, что Перми пять подростков ушли из специального учебно-воспитательного учреждения «Уральское подворье» и не вернулись. Их искали с 30 января. О пропаже в полицию заявила мама одного из беглецов.

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В Перми нашли подростков, сбежавших из спецшколы 9 дней назад. Предварительно, они ушли из центра «на спор». «Пятеро пацанов якобы заключили сделку: прожить на улице больше трех месяцев. Кто справится — настоящий мужик. Девять дней они ночевали в подъездах и воровали еду. Иногда заходили домой поесть, пока родители были на работе», — сообщает telegram-канал UralMash. Полицейские нашли беглецов в одной из многоэтажек Перми — они крушили там почтовые ящики. Ранее они тоже уходили из дома и пропадали на несколько дней, но обычно их даже не объявляли в розыск. Ранее URA.RU сообщало, что Перми пять подростков ушли из специального учебно-воспитательного учреждения «Уральское подворье» и не вернулись. Их искали с 30 января. О пропаже в полицию заявила мама одного из беглецов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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