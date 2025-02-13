13 февраля 2025

В пермском фонде капремонта меняется руководство. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Хлебников написал заявление об увольнении
Владимир Хлебников написал заявление об увольнении Фото:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Владимир Хлебников покинул свою должность. Его обязанности временно исполняет Наталья Комарова. О кадровых перестановках в фонде агентство сообщало и ранее.

«Хлебников написал заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас его обязанности исполняет заместитель гендиректора Наталья Комарова», — сообщает газета «Звезда». Основным претендентом на должность гендиректора считается Станислав Ермолаев.

То, что Хлебников планирует уволиться, URA.RU сообщало еще в январе. На должности гендиректора фонда капремонта он проработал с 2020 года. В пресс-службе администрации губернатора сообщили, что в данный момент не комментируют ситуацию.

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Генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Владимир Хлебников покинул свою должность. Его обязанности временно исполняет Наталья Комарова. О кадровых перестановках в фонде агентство сообщало и ранее. «Хлебников написал заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас его обязанности исполняет заместитель гендиректора Наталья Комарова», — сообщает газета «Звезда». Основным претендентом на должность гендиректора считается Станислав Ермолаев. То, что Хлебников планирует уволиться, URA.RU сообщало еще в январе. На должности гендиректора фонда капремонта он проработал с 2020 года. В пресс-службе администрации губернатора сообщили, что в данный момент не комментируют ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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