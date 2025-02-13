Генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Владимир Хлебников покинул свою должность. Его обязанности временно исполняет Наталья Комарова. О кадровых перестановках в фонде агентство сообщало и ранее.
«Хлебников написал заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас его обязанности исполняет заместитель гендиректора Наталья Комарова», — сообщает газета «Звезда». Основным претендентом на должность гендиректора считается Станислав Ермолаев.
То, что Хлебников планирует уволиться, URA.RU сообщало еще в январе. На должности гендиректора фонда капремонта он проработал с 2020 года. В пресс-службе администрации губернатора сообщили, что в данный момент не комментируют ситуацию.
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