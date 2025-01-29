Директор пермского фонда капремонта Хлебников оставляет должность

Руководитель фонда капремонта Пермского края Владимир Хлебников намерен оставить должность. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона. По их информации, он уже написал заявление об увольнении.
«Хлебников хочет уйти по собственному желанию. Скорее всего, это связано с рокировками в правительстве региона, в результате которых фонд капремонта перешел в подчинение вице-премьера Андрея Алякринского. Хлебников полагает, что он вряд ли сработается с новым шефом», — считают инсайдеры.
Владимир Хлебников — бывший командир полка ДПС Перми и экс-глава Кировского района. Он возглавил фонд капремонта в качестве исполняющего обязанности в январе 2020 года. К его работе регулярно возникали вопросы: депутаты заксобрания обвиняли Хлебникова в спекуляции цифрами, провале исполнения программы капремонта. Подрядчики отказывались работать с фондом из-за излишней бюрократии, которая появилась при новом руководителе. Вопросы были и у полпреда в ПФО Игоря Комарова: он просил власти рассказать о хищениях в фонде.
Уволить Хлебникова правительство не могло: он является племянником бывшего коменданта Кремля Сергея Хлебникова. Сейчас, говорят источники, Хлебников решил уйти по собственному желанию. Сроки ухода они не уточняют. В пресс-службе правительства тему не комментируют.
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