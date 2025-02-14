Пермские подростки, жестоко избившие сверстницу, нашли новую жертву. Видео

Пермские подростки, избившие сверстницу, учинили расправу над дворником
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники запинали дворника в подвале дома (архивное фото)
Школьники запинали дворника в подвале дома (архивное фото) Фото:

В Перми толпа подростков, жестоко избившая и унизившая сверстницу, учинила расправу над мужчиной. Жертвой подростков стал дворник, который писал одной из девочек «непристойности». Видео избиения горожанина несовершеннолетние записали на видео, оно опубликовано в нескольких telegram-каналах. На кадрах видно, что девочки и юноши наносят мужчине ногами удары. После этого он оказывается на полу, подростки продолжают избивать его, оскорбляя нецензурными словами.

«Старшеклассницы из Перми избили дворника, потому что он якобы подкатывал к одной из них. Это те же девочки, которые напали на сверстницу в душевой пермского общежития. Подружки [на камеру] говорят, что мужчина писал одной из них непристойности. Поэтому они затолкали его в подвал заброшенного дома, пинали по лицу, избили метлой», — пишет Ural Mash. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

Накануне, 13 февраля в Сети разлетелось другое видео, на котором школьников жестоко избила сверстницу в душевой общежития. После случившегося следователи Следкома РФ по Прикамью возбудили уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).

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В Перми толпа подростков, жестоко избившая и унизившая сверстницу, учинила расправу над мужчиной. Жертвой подростков стал дворник, который писал одной из девочек «непристойности». Видео избиения горожанина несовершеннолетние записали на видео, оно опубликовано в нескольких telegram-каналах. На кадрах видно, что девочки и юноши наносят мужчине ногами удары. После этого он оказывается на полу, подростки продолжают избивать его, оскорбляя нецензурными словами. «Старшеклассницы из Перми избили дворника, потому что он якобы подкатывал к одной из них. Это те же девочки, которые напали на сверстницу в душевой пермского общежития. Подружки [на камеру] говорят, что мужчина писал одной из них непристойности. Поэтому они затолкали его в подвал заброшенного дома, пинали по лицу, избили метлой», — пишет Ural Mash. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Накануне, 13 февраля в Сети разлетелось другое видео, на котором школьников жестоко избила сверстницу в душевой общежития. После случившегося следователи Следкома РФ по Прикамью возбудили уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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