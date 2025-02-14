В Перми толпа подростков, жестоко избившая и унизившая сверстницу, учинила расправу над мужчиной. Жертвой подростков стал дворник, который писал одной из девочек «непристойности». Видео избиения горожанина несовершеннолетние записали на видео, оно опубликовано в нескольких telegram-каналах. На кадрах видно, что девочки и юноши наносят мужчине ногами удары. После этого он оказывается на полу, подростки продолжают избивать его, оскорбляя нецензурными словами.
«Старшеклассницы из Перми избили дворника, потому что он якобы подкатывал к одной из них. Это те же девочки, которые напали на сверстницу в душевой пермского общежития. Подружки [на камеру] говорят, что мужчина писал одной из них непристойности. Поэтому они затолкали его в подвал заброшенного дома, пинали по лицу, избили метлой», — пишет Ural Mash. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.
Накануне, 13 февраля в Сети разлетелось другое видео, на котором школьников жестоко избила сверстницу в душевой общежития. После случившегося следователи Следкома РФ по Прикамью возбудили уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).
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