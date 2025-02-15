Салехардский замок из лука в 2-3 раза превышает человеческий рост
В Салехарде теперь стоит необычный замок. Он полностью состоит из луковиц и сильно превышает человеческий рост.
«Мужчина смастерил из лука замок. Заслуживает уважения», — написано в telegram-канале «В Салехарде».
Также к сообщению приложено фото. На нем видно, что сооружение превышает человеческий рост в 2-3 раза. Для каких целей оно построено — неизвестно.
Житель Салехарда построил замок из лука
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