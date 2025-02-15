15 февраля 2025
14 февраля 2025

Житель Салехарда построил замок из лука. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Салехардский замок из лука в 2-3 раза превышает человеческий рост
Салехардский замок из лука в 2-3 раза превышает человеческий рост Фото:

В Салехарде теперь стоит необычный замок. Он полностью состоит из луковиц и сильно превышает человеческий рост.

«Мужчина смастерил из лука замок. Заслуживает уважения», — написано в telegram-канале «В Салехарде».

Также к сообщению приложено фото. На нем видно, что сооружение превышает человеческий рост в 2-3 раза. Для каких целей оно построено — неизвестно.

Житель Салехарда построил замок из лука
Житель Салехарда построил замок из лука
Фото:

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В Салехарде теперь стоит необычный замок. Он полностью состоит из луковиц и сильно превышает человеческий рост. «Мужчина смастерил из лука замок. Заслуживает уважения», — написано в telegram-канале «В Салехарде». Также к сообщению приложено фото. На нем видно, что сооружение превышает человеческий рост в 2-3 раза. Для каких целей оно построено — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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