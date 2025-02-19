США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США успешно провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила база космических сил Штатов Vandenberg.
«... совместная группа летчиков Командования глобального удара ВВС США и стражей базы космических сил Vandenberg запустила невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III...» — написали на официальном сайте Vandenberg. Там добавили, что ракета была оборудована телеметрическим боевым модулем для проведения испытаний на ударной платформе. Целью испытания было проверить готовность и надежность системы на текущий момент.
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