США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Видео

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США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Фото:

США успешно провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила база космических сил Штатов Vandenberg.

«... совместная группа летчиков Командования глобального удара ВВС США и стражей базы космических сил Vandenberg запустила невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III...» — написали на официальном сайте Vandenberg. Там добавили, что ракета была оборудована телеметрическим боевым модулем для проведения испытаний на ударной платформе. Целью испытания было проверить готовность и надежность системы на текущий момент.

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США успешно провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила база космических сил Штатов Vandenberg. «... совместная группа летчиков Командования глобального удара ВВС США и стражей базы космических сил Vandenberg запустила невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III...» — написали на официальном сайте Vandenberg. Там добавили, что ракета была оборудована телеметрическим боевым модулем для проведения испытаний на ударной платформе. Целью испытания было проверить готовность и надежность системы на текущий момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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