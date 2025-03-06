Стало известно, как сильно вырастут цены на цветы перед 8 Марта

Перед 8 Марта средняя цена букетов вырастет на 28%. Таким прогнозом поделились в Т-банке.
«Средняя цена на букеты в России на неделе с 1 по 7 марта вырастет на 28% по сравнению с предыдущей — до 2 761 рублей», — передает прогноз Т-банка РБК. В праздничный день цена, возможно, снизится до 2 636 рублей. В сравнении с прошлым годом, средняя стоимость букетов в обычных магазинах увеличилась на 10%, в онлайн-магазинах — на 27%.
Дороже всего букеты будут стоить за один-два дня до праздника. В Москве средняя цена букета составит 3 635 рублей, а самые дешевые букеты можно будет купить в Перми за 1 897 рублей.
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