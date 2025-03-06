Стало известно, как сильно вырастут цены на цветы перед 8 Марта

Средняя цена букетов за неделю до 8 Марта увеличится почти на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В онлайн-магазинах средний чек на букет перед праздником будет выше: 3,2 тысячи против 2,2 тысячи рублей в офлайне
В онлайн-магазинах средний чек на букет перед праздником будет выше: 3,2 тысячи против 2,2 тысячи рублей в офлайне Фото:

Перед 8 Марта средняя цена букетов вырастет на 28%. Таким прогнозом поделились в Т-банке.

«Средняя цена на букеты в России на неделе с 1 по 7 марта вырастет на 28% по сравнению с предыдущей — до 2 761 рублей», — передает прогноз Т-банка РБК. В праздничный день цена, возможно, снизится до 2 636 рублей. В сравнении с прошлым годом, средняя стоимость букетов в обычных магазинах увеличилась на 10%, в онлайн-магазинах — на 27%.

Дороже всего букеты будут стоить за один-два дня до праздника. В Москве средняя цена букета составит 3 635 рублей, а самые дешевые букеты можно будет купить в Перми за 1 897 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перед 8 Марта средняя цена букетов вырастет на 28%. Таким прогнозом поделились в Т-банке. «Средняя цена на букеты в России на неделе с 1 по 7 марта вырастет на 28% по сравнению с предыдущей — до 2 761 рублей», — передает прогноз Т-банка РБК. В праздничный день цена, возможно, снизится до 2 636 рублей. В сравнении с прошлым годом, средняя стоимость букетов в обычных магазинах увеличилась на 10%, в онлайн-магазинах — на 27%. Дороже всего букеты будут стоить за один-два дня до праздника. В Москве средняя цена букета составит 3 635 рублей, а самые дешевые букеты можно будет купить в Перми за 1 897 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...