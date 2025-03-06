У автобусной остановки в Ноябрьске обнаружили подозрительный пакет
У автобусной остановки вблизи библиотеки «Интеллект Центр» в Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили подозрительный пакет. К месту находки помимо полиции съехались пожарный расчет и скорая помощь, сообщают в соцсетях. Ждут кинологов.
«У остановки „Интеллект Центр“ какая-то суета», — отмечают авторы видеоролика, опубликованного в telegram-канале «Ноябрьск». На видео заметны пожарный расчет и машина скорой помощи.
Источники URA.RU сообщают о подозрительном пакете. Силовики ждут кинологов.
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