Подозрительный предмет переполошил силовиков в Ноябрьске. Видео

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У автобусной остановки в Ноябрьске обнаружили подозрительный пакет
У автобусной остановки в Ноябрьске обнаружили подозрительный пакет Фото:

У автобусной остановки вблизи библиотеки «Интеллект Центр» в Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили подозрительный пакет. К месту находки помимо полиции съехались пожарный расчет и скорая помощь, сообщают в соцсетях. Ждут кинологов. 

«У остановки „Интеллект Центр“ какая-то суета», — отмечают авторы видеоролика, опубликованного в telegram-канале «Ноябрьск». На видео заметны пожарный расчет и машина скорой помощи.

Источники URA.RU сообщают о подозрительном пакете. Силовики ждут кинологов.

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У автобусной остановки вблизи библиотеки «Интеллект Центр» в Ноябрьске (ЯНАО) обнаружили подозрительный пакет. К месту находки помимо полиции съехались пожарный расчет и скорая помощь, сообщают в соцсетях. Ждут кинологов.  «У остановки „Интеллект Центр“ какая-то суета», — отмечают авторы видеоролика, опубликованного в telegram-канале «Ноябрьск». На видео заметны пожарный расчет и машина скорой помощи. Источники URA.RU сообщают о подозрительном пакете. Силовики ждут кинологов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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