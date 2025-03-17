Крупный микрорайон построят в Челябинске за бывшей городской свалкой у реки Миасс. Карта

Крупный ЖК построят в Челябинске за бывшей городской свалкой у реки Миасс
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Крупный микрорайон возведут за промзоной на 53 гектарах земли
Крупный микрорайон возведут за промзоной на 53 гектарах земли Фото:

Мэрия Челябинска одобрила строительство нового микрорайона за бывшей городской свалкой и промзоной вблизи реки Миасс в Курчатовском и Металлургическом районах города. На территории планируется возвести высотные дома, соцобъекты и магазины. Проект рекомендован к утверждению, сообщается в заключении на сайте мэрии.

«Слушания считать состоявшимися. Документация по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улицы Проектной 1-й, Северного Луча, набережной реки Миасс в Курчатовском и Металлургическом районах города Челябинска рекомендована к утверждению. Инициатор проекта — ООО „Трест Магнитострой“, — сообщается на сайте.

Как сообщается в документации, возвести новый микрорайон планируется на участке между улицей Северный Луч и поселком Першино, вдоль побережья реки Миасс. Всего будет возведено 23 многоквартирных дома. Также на территории появятся соцобъекты — школа на 1500 мест, детский сад на 400 мест, спорткомплекс, магазины и автостоянки. Всего под жилой микрорайон будет выделено 53 гектара.

Как сообщается на сайте, замечания и предложения по застройке территории можно было подавать на сайте госуслуг с 7 по 14 февраля. Замечаний от участников не поступило. В результате проект был одобрен.

На территории планируется возвести высотные дома, соцобъекты и магазины
На территории планируется возвести высотные дома, соцобъекты и магазины
Фото:

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Мэрия Челябинска одобрила строительство нового микрорайона за бывшей городской свалкой и промзоной вблизи реки Миасс в Курчатовском и Металлургическом районах города. На территории планируется возвести высотные дома, соцобъекты и магазины. Проект рекомендован к утверждению, сообщается в заключении на сайте мэрии. «Слушания считать состоявшимися. Документация по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улицы Проектной 1-й, Северного Луча, набережной реки Миасс в Курчатовском и Металлургическом районах города Челябинска рекомендована к утверждению. Инициатор проекта — ООО „Трест Магнитострой“, — сообщается на сайте. Как сообщается в документации, возвести новый микрорайон планируется на участке между улицей Северный Луч и поселком Першино, вдоль побережья реки Миасс. Всего будет возведено 23 многоквартирных дома. Также на территории появятся соцобъекты — школа на 1500 мест, детский сад на 400 мест, спорткомплекс, магазины и автостоянки. Всего под жилой микрорайон будет выделено 53 гектара. Как сообщается на сайте, замечания и предложения по застройке территории можно было подавать на сайте госуслуг с 7 по 14 февраля. Замечаний от участников не поступило. В результате проект был одобрен.
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