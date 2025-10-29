Здание заксобрания является одним из красивейших в Челябинске Фото: Дмитрий Куткин, пресс-служба законодательного собрания Челябинской области

В здании заксобрания Челябинской области открылась выставка «Одно здание в зеркале разных эпох». Как сообщили в пресс-службе заксобрания, фотовыставка посвящена 113-летию здания законодательного собрания.

«Днем рождения его считается 23 октября 1912 года, когда здесь начало работу уездное отделение Государственного банка. В экспозиции представлены несколько десятков уникальных фотографий и почтовых карточек разных эпох, рассказывающих, как менялся облик здания областного парламента», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Открыл выставку председатель заксобрания Олег Гербер. Он подчеркнул, что за более чем вековую историю здание областного парламента стало свидетелем самых знаковых событиях.

Продолжение после рекламы

«Здания, как и люди, обладают своей судьбой. Некоторые живут долго и приобретают богатую историю. К таким сооружениям, безусловно, относится и здание законодательного собрания области. Оно хранит память о важных событиях, происходивших в регионе в течение столетия. В его стенах в годы Великой Отечественной войны работал легендарный Николай Семенович Патоличев, первый секретарь Челябинского обкома партии. Принимал судьбоносные для региона и всей страны решения о размещении эвакуированных предприятий, строительстве новых промышленных объектов и многие другие. Руководство регионом происходило в стенах этого здания с момента создания Челябинской области в 1934 году вплоть до начала 1990-х», — отметил Гербер.

В открытии выставки приняли участие депутаты законодательного собрания Андрей Шмидт, Василий Швецов, Алексей Рожков, Александр Заозеров, Андрей Орехов, Наталья Лощинина, Артемий Галицын, Олег Парфилов, сотрудники аппарата и гости областного парламента. Презентацию выставки «Одно здание в зеркале разных эпох» и провела начальник управления информационной политики ЗСО Ольга Лихачева.

Первое строение на месте здания областного парламента появилось еще в середине XVIII века, и это был деревянный барак — пересыльный острог для политических заключенных, отправленных по этапу в Сибирь. Но в 1909 году его снесли.

За два года (1911–1912) на этом месте было простроено отделение Государственного банка. Автор проекта — губернский инженер, архитектор Мацей Иосифович Баллог предложил необычное архитектурное решение. Угловое здание парадной частью выходило на улицу Уфимскую (ныне ул. Кирова), а служебными помещениями — на улицу Болгарскую (пр. Ленина). Оба крыла были трехэтажными, а угол — в два этажа. Ярусное оформление фасада, богатый декор в виде руста (имитация камня) и пилястр (имитация колонн), арочные окна — все это можно увидеть на сохранившихся фотографиях 1900-х годов.

Бюджет строительства составил 122 тысячи рублей. Для сравнения годовой бюджет Челябинска в то время был около 200 тысяч.

В 1934 году с образованием Челябинской области в здании расположился обком ВКП(б). Тогда оно и претерпело первую масштабную реконструкцию. Стало пятиэтажным, а со стороны улицы Кирова появился пристрой. Неоклассический образ здания формировался пилястрами, поясками, балконами и высокой фризовой частью. Автором проекта стал архитектор Голомбек.

Продолжение после рекламы

Челябинская областная дума (впоследствии — Законодательное Собрание Челябинской области) разместилась здесь в 1994 году. Вторую реконструкцию здание пережило в 2006 году. Тогда фасад был облицован мрамором. Сегодня внутри законодательного собрания более 170 помещений, а также уникальные залы: гербовый, большой, который в середине прошлого века назывался колонным залом, и сердце регионального парламента — зал заседаний.

Но есть в нем уголки, которые, несмотря на все ремонты и реконструкции, остались нетронутыми. Это вход и лестница Госбанка со стороны улицы Кирова, где сейчас находится запасной вход в областной парламент. Массивные ступени сделаны из уральского гранита, а пол выложен из метлахской плитки (название произошло от немецкого города Метлах). Плитка эта изготавливалась по специальной технологии обжига. Рисунок наносился не поверх готовой плитки, а «вплавлялся» внутрь. В то время, кроме завода в Германии, ее производили только в Харькове и в польском городе Радом на заводе «Маривиль».

Оригинальное клеймо на плитке: MARYWIL — RADOM сохранилось и легко читается. А обнаружено оно было не так давно во время ремонтных работ. Так что плитка, найденная в законодательном собрании, произведена в польском городе, который до 1915 года был частью Царства Польского в составе Российской империи.