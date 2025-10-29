В Челябинской области рыбак запутался в сетях и утонул
Мужчина ушел проверять сети и не вернулся
В Челябинской области на озере Ольховка утонул 45-летний рыбак, который запутался в сети на глубине 2,5 метра. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы региона.
«Помощь спасателей Локомотивного отряда потребовалась при поиске мужчины, пропавшего во время рыбалки на озере Ольховка в Карталинском районе. Обследовав водную акваторию, спасатели обнаружили тело утонувшего рыбака, запутавшегося в сетях, на глубине 2,5 метра, в 65 метрах от берега», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Тело погибшего достали с помощью технических средств. Спасателей вызвали очевидцы, которые рассказали, что мужчина ушел проверять сети и не вернулся.
Аналогичный случай ранее произошел на озере Сугояк. Мужчина также утонул во время рыбалки.
