В Челябинске ищут участников перестрелки, в которой есть пострадавшие

В Челябинске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников перестрелки с пострадавшим в поселке Першино. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на происшествие и приняли все необходимые меры. Место происшествия детально осмотрено, потерпевший подробно опрошен об инциденте», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Инцидент произошел накануне в поселке Першино Металлургического района. Четверо парней в черной одежде приехали на машине и начали стрелять во дворе многоэтажки на Кавказской.

