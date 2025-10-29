Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Челябинске ищут участников перестрелки, в которой есть пострадавшие

29 октября 2025 в 13:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Один человек в перестрелке пострадал и доставлен в больницу

Один человек в перестрелке пострадал и доставлен в больницу

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников перестрелки с пострадавшим в поселке Першино. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на происшествие и приняли все необходимые меры. Место происшествия детально осмотрено, потерпевший подробно опрошен об инциденте», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Инцидент произошел накануне в поселке Першино Металлургического района. Четверо парней в черной одежде приехали на машине и начали стрелять во дворе многоэтажки на Кавказской.

Продолжение после рекламы

Все наряды патрульно-постовой службы и участковые ориентированы на розыск участников конфликта. Проверяются места возможного появления фигурантов. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Установление обстоятельств и розыск подозреваемых взяты на контроль руководством ГУ МВД по региону.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал