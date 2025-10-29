В Челябинске ищут участников перестрелки, в которой есть пострадавшие
Один человек в перестрелке пострадал и доставлен в больницу
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Челябинске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников перестрелки с пострадавшим в поселке Першино. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на происшествие и приняли все необходимые меры. Место происшествия детально осмотрено, потерпевший подробно опрошен об инциденте», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент произошел накануне в поселке Першино Металлургического района. Четверо парней в черной одежде приехали на машине и начали стрелять во дворе многоэтажки на Кавказской.
Все наряды патрульно-постовой службы и участковые ориентированы на розыск участников конфликта. Проверяются места возможного появления фигурантов. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Установление обстоятельств и розыск подозреваемых взяты на контроль руководством ГУ МВД по региону.
