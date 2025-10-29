Челябинцев будут автоматически штрафовать за парковку на газонах

Фото нарушения автоматически передадут в комиссию для назначения штрафа (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске всем нарушителям парковки будут автоматически выписаны штрафы. В городе начали работать четыре мобильных комплекса, которые фиксируют госномера нарушителей и отправляют в комиссию для назначения административных наказаний, сообщил глава Челябинска Алексей Лошкин. Штраф для водителей, паркующихся на газонах, составит от одной до пяти тысяч рублей.

«Запустили в работу четыре мобильных комплекса „Дозор-МЗ“. Автомобили, оснащённые „умной“ системой, курсируют по городу и автоматически фиксируют нарушителей, паркующихся на газонах», — написал Лошкин в своем telegram-канале.

Работа системы построена следующим образом: автомобиль, оснащенный комплексом «Дозор-МЗ», перемещается по установленному маршруту, а камера фиксирует случаи парковки на газонах. Далее система автоматически формирует карточку о правонарушении и направляет ее в административную комиссию города, где принимается решение о наложении штрафа.

Сейчас в Челябинске функционируют семь маршрутов, сформированных с учетом обращений граждан. В дальнейшем планируется расширение охвата, чтобы включить новые районы и более эффективно пресекать правонарушения. Кроме того, планируется организация дополнительных объездов в ранние утренние и поздние вечерние часы, чтобы водители, оставляющие автомобили на газонах на ночь, также несли ответственность за свои действия.

За первую неделю работы мобильных комплексов было зафиксировано более 100 нарушений. Часть карточек была признана непригодной, однако эти данные позволили доработать систему, скорректировать электронные карты и уточнить обслуживаемые зоны.