В Челябинской области женщину осудили на 8 лет за убийство на почве ревности. Видео
Следственный эксперимент: убийца показывает, как задушила знакомую
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Челябинской области
Карталинский городской суд вынес приговор 47-летней жительнице поселка Великопетровка, которая на почве ревности задушила свою 43-летнюю знакомую. Убийце предстоит провести восемь лет лишения свободы в колонии общего режима — сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Челябинской области.
«По данным следствия, с 15 по 27 ноября 2024 года в надворной постройке наулице Первомайская села Великопетровка во время конфликта из-за ревности осужденная задушила 43-летнюю знакомую. О пропаже женщины в правоохранительные органы сообщила сестра потерпевшей. Она пояснила, что не может связаться с родственницей уже больше недели. Благодаря усилиям следователя СК и сотрудников МО МВД „Карталинский“ удалось оперативно установить место на краю деревни, где погибшую видели в последний раз. Были осмотрены близлежащие заброшенные дома и постройки, где и обнаружено тело женщины», — рассказали в следственном управлении.
Как уточнили в МВД по Челябинской области, по характеру травм сразу стало ясно, что женщина погибла в результате насильственных действий. После опроса возможных свидетелей следователей сразу же заинтересовала информация о конфликте между потерпевшей и подозреваемой. Последняя под тяжестью улик не стала молчать и созналась в убийстве.
СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство»). Приговором суда 47-летней обвиняемой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.
Видео: СУ СКР по Челябинской области
