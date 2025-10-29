Судебная экспертиза займется руинами на лыжной базе в челябинском бору

Руины в челябинском бору изучат эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области в рамках инициированного мэрией Челябинска назначил экспертизу по руинам на лыжной базе в бору. Как заявила пресс-служба арбитража, работу проведет «Бюро независимых экспертиз и оценки».

«По делу назначена судебная экспертиза. Судом установлен срок проведения экспертизы до 10 марта 2026 года», — пояснили в суде. С ходатайством о проведении экспертизы выступила челябинская мэрия.

Администрация Челябинска потребовала признать аварийными два объекта недвижимости и обязать собственника, компанию «Теремок», снести их или реконструировать. В случае неисполнения мэрия попросила суд предоставить ей право провести снос с отнесением всех расходов на ответчика.

