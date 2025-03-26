26 марта 2025

ФНС намерена лишить хакера, давшего взятку экс-майору пермского УФСБ, его компании

ФНС в Перми решила отобрать компанию у фигуранта дела хакеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Исковое заявление УФНС будет рассмотрено в мае
Исковое заявление УФНС будет рассмотрено в мае Фото:

В Перми налоговая инспекция №21 добивается обращения в доход государства компании «Гет-Нэт», владельцем которой фигурант «дела хакеров» Артем Зайцев. Исковое заявление налогового органа отражено в картотеке арбитражного суда Прикамья и уже принято к рассмотрению.

«Заявление межрайонной инспекции ФНС №21 по Пермскому краю от 05.03.2025 , возбудить производство по делу», — указано в картотеке. Предварительно заседание по делу назначено на 15 мая, укказано в картотеке суда. Ранее СМИ указывали, что компания «Гет-Нэт» неуплатила налоговой свыше 100 млн рублей.

Зайцев был признан судом виновным в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Суд приговорил его к 3,5 годам колонии. Предприниматель стал фигурантом так называемого «дела хакеров». URA.RU рассказывало, что Зайцев совместно с пермским хакером Александром Ковалевым торговали данными банковских карт. Последний также был осужден и получил четыре года колонии.

Покровительство осужденным оказывал экс-майор УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев. В декабре 2024 года суд назначил ему 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Царегородцева обязан выплатить многомиллионный штраф, его имущество было конфисковано в доход государства. В феврале этого года бывший сотрудник ФСБ попросился на спецоперацию.

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В Перми налоговая инспекция №21 добивается обращения в доход государства компании «Гет-Нэт», владельцем которой фигурант «дела хакеров» Артем Зайцев. Исковое заявление налогового органа отражено в картотеке арбитражного суда Прикамья и уже принято к рассмотрению. «Заявление межрайонной инспекции ФНС №21 по Пермскому краю от 05.03.2025 , возбудить производство по делу», — указано в картотеке. Предварительно заседание по делу назначено на 15 мая, укказано в картотеке суда. Ранее СМИ указывали, что компания «Гет-Нэт» неуплатила налоговой свыше 100 млн рублей. Зайцев был признан судом виновным в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Суд приговорил его к 3,5 годам колонии. Предприниматель стал фигурантом так называемого «дела хакеров». URA.RU рассказывало, что Зайцев совместно с пермским хакером Александром Ковалевым торговали данными банковских карт. Последний также был осужден и получил четыре года колонии. Покровительство осужденным оказывал экс-майор УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев. В декабре 2024 года суд назначил ему 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Царегородцева обязан выплатить многомиллионный штраф, его имущество было конфисковано в доход государства. В феврале этого года бывший сотрудник ФСБ попросился на спецоперацию.
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